Tué par erreur : jusqu’à 30 ans de prison au procès de Besançon

Elias Basbas, 24 ans, et Melk Ghezali, 31 ans, ont été reconnus par la cour d’assises du Doubs coupables d’avoir assassiné Houcine Hakkar et tenté d’assassiner le passager qui l’accompagnait. Ils ont été respectivement condamnés vendredi à 30 et 25 ans de réclusion criminelle. Mohamed Mordjane, 31 ans, en fuite à l’étranger et désigné comme le chef de leur clan, a été reconnu coupable de complicité du crime en l’ayant commandité et facilité, notamment en fournissant arme, voiture et téléphones cryptés aux tueurs. Il a été condamné à 30 ans d’emprisonnement.

L’avocat général, Étienne Manteaux, avait requis 30 ans contre Melk Ghezali, qui a reconnu avoir conduit la voiture de l’échappée meurtrière malgré “l’omerta qui fait le ciment de ces clans de trafiquants de stupéfiants”.

“Je ne dirai que la vérité, mais je ne parlerai que de moi”, avait annoncé Melk Ghezali lors de son audition, refusant catégoriquement de mettre en cause ses deux co-accusés. “En avouant, il prend des risques considérables pour sa vie et celle de ses proches”, ont confié ses avocats, Robin Binsard et Sylvain Cormier, évoquant de multiples menaces de mort.