Trévenans : des médecins alertent sur la mort programmée de l’hôpital public

« Partout, l’hôpital public assure la continuité des soins, 24 heures sur 24 », rappelle le docteur Jean-Baptiste Andreoletti. Aujourd’hui, le cercle est vicieux. « Moins on est nombreux, plus on a de travail et plus on fait de gardes. » La fatigue s’accumule. « Cela agit comme un repoussoir », met-il en garde. « Tout le système de santé se déverse sur les urgences », appuie un soignant. Les hôpitaux ne sont plus attractifs. À cet égard, la fédération santé et action sociale de la CGT réclame « un plan massif de formation et d’embauches de personnel », « de véritables revalorisations de salaire », et « l’arrêt de restructurations et de fermetures de lits et de structures ». « On arrive au bout du rouleau », souffle le chirurgien. Face à ces problèmes, les plans blancs se multiplient. La crise devient une situation normale, comme le dénonçait en janvier le directeur de l’établissement (lire notre article). « Chaque fois, on dit que c’est pire que l’année d’avant », valide Jean-Baptiste Andreoletti.

Après le covid-19, le gouvernement avait bien dégainé le Segur de la santé. « Du mercurochrome sur une jambe de bois », estime Jean-Baptiste Andreoletti. « C’est largement insuffisant. » Au mois de mai, l’entrée en vigueur de la loi Rist devait limiter « la course à l’échalote » entre les établissements pour le paiement des médecins remplaçants. Finalement, c’est « la double peine », observe le chirurgien. Les remplaçants ne viennent plus. Et l’argent n’a pas été fléché vers la revalorisation des salaires. La loi « prend le problème par le mauvais bout », regrette le médecin.

Comment tiennent encore les agents ? Ils sont viscéralement attaché à l’hôpital public confient-ils, unanimement. Les praticiens aiment aussi le contact avec les jeunes médecins, internes, à qui ils transmettent. Malgré tout, « l’été va être très compliqué », alerte le docteur Jean-Baptiste Andreoletti, glissant par ailleurs que la situation risque d’être pire sur la côte, où des services ferment faute de personnel, mais où les estivants débarquent en nombre. « Quand vous êtes en vacances, vous avez intérêt d’être en bonne santé », souffle le chirurgien. L’été sera chaud pour l’hôpital.