À l’hôpital Nord Franche-Comté, des soignants cumulent retraite et emploi

Régulièrement, treize infirmières et aides-soignantes ainsi que cinq médecins, tous ayant fait valoir leurs droits à la retraite, assurent des remplacements à l’hôpital Nord Franche-Comté. Dix autres le font plus ponctuellement. Ils le font dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Selon son site Web, l’hôpital Nord Franche-Comté compte 3 705 personnels, dont 455 médecins, internes ou attachés, ainsi que 3 250 personnels non médicaux (soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques…)

« Je fais enfin ce que j’aime », sourit le docteur Sylviane Rossière, radiologue. Depuis 4 ans, malgré la retraite, elle remet la blouse blanche. Elle a toujours fait ce qu’elle aimait, elle qui compte 45 ans de service à l’hôpital local. À travers cette remarque, elle souligne qu’elle est aujourd’hui déchargée des tâches administrative qui était liée à sa fonction de chef de service. Elle peut se concentrer sur ce qu’elle aime et notamment la sénologie. Ce confort du choix et de la liberté, Patricia Peugeot le confirme. Quand elle veut ou peut travailler, elle consulte un serveur répertoriant les besoins des services. Elle apprécie particulièrement la diversité des propositions, permettant de découvrir des services. « On va où on veut et on fait comme on veut. » Camille Rombaut, directrice adjointe des ressources humaines, d’ajouter : « Cela se fait à la carte. »

En début d’année, la possibilité de recourir à ce dispositif a été allongé jusqu’à l’âge limite de 72 ans, contre 67 ans auparavant. Dès le début de sa retraite, on peut s’inscrire dans ce dispositif. L’hôpital met en garde : il n’y a pas de délai de carence de six mois avant de prétendre à ce dispositif. Un dispositif peu « connu » des agents convient Camille Rombaut.