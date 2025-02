Transjurassienne 2025 : ce qu’il faut savoir avant de chausser les skis

Habituellement disputée sur 67 km entre Lamoura et Mouthe, La Transju’ a dû revoir son tracé en raison du manque de neige. L’organisation a opté pour une boucle de 13,3 km (avec 220 m de dénivelé positif), à répéter jusqu’à trois fois. Les mauvaises conditions d’enneigement sur certains secteurs, notamment entre les massifs, consécutives au redoux de la fin du mois de janvier, n’ont pu permettre d’organiser l’épreuve sur son parcours originel. « Mettre en place une piste linéaire de 67 km était autrefois difficile, mais c’est aujourd’hui devenu un véritable défi, explique pierre-Albert Vandel, président de Trans’Organisation. Il faut que tout soit réuni. L’équation devient de plus en plus complexe. » Insoluble l’an dernier, l’équation a cette année pu être résolue.

Ce parcours, intégralement situé autour de la Darbella, garantit aux skieurs une neige de qualité grâce aux aménagements réalisés ces derniers jours. L’accès au site des départs et arrivées sera uniquement possible en navette gratuite ou à pied, afin de limiter l’impact environnemental et de fluidifier la circulation.

« Le parcours bénéficie actuellement d’un bon enneigement », rassure Marie-Pierre Guilbaud, directrice des épreuves, victorieuse à quatre reprises de La Transju’ (1989, 1991, 1994 et 1995). Nous avons fait le maximum en fonction de l’enneigement et des contraintes environnementales. Nous sommes heureux d’avoir réussi à conserver nos 4 000 participants. Ces derniers jours, nous avons même eu des nouveaux inscrits qui nous ont dit »on vient par solidarité et peu importe le parcours’’, détaille-t-elle dans un communiqué.

Les inscrits de cette édition bénéficieront d’une remise de 25 % pour La Transju’ 2026, en guise de remerciement pour leur engagement malgré les conditions particulières.