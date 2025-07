Trafic de drogue : 10 ans de prison pour le chef d’un réseau à Belfort

Au terme d’une semaine et demie d’audience sous haute surveillance, les juges ont globalement suivi les réquisitions du parquet. Celui-ci décrivait une organisation structurée, hiérarchisée, capable de générer plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires en 60 semaines. Le trafic portait sur de la cocaïne, de l’héroïne et du cannabis, importés depuis Lyon, la Belgique ou les Pays-Bas, puis redistribués dans le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs et le Haut-Rhin.

Trois hommes ont été désignés comme les têtes du réseau. Elias Basbas, considéré comme l’instigateur principal par l’accusation, a écopé de la peine la plus lourde : dix ans de prison et 10.000 euros d’amende. Déjà condamné à 30 ans de réclusion pour assassinat (l’affaire est en appel à Besançon) et à huit ans dans une autre affaire, il n’était pas représenté à l’audience. Son avocate était absente et le jeune homme avait refusé la désignation d’un défenseur commis d’office.