Territoire de Belfort : une permanence sans rendez-vous pour accompagner les agriculteurs

Dans le Territoire de Belfort, une permanence multi-administration sera mise en place pour apporter une réponse individualisée aux agriculteurs dès le 1er mars. Le but : leur apporter une réponse rapide et en proximité sur leurs difficultés.

« Ces permanences, au plus près du terrain, viseront à permettre une écoute et une prise en charge personnalisée des agriculteurs sur leurs diverses difficultés », explique la préfecture du Territoire de Belfort. À compter du vendredi 1er mars, une permanence sera assurée les vendredis de 9h à 12h à la direction départementale des territoires. Les agriculteurs pourront s’y présenter sans rendez-vous « pour tout sujet concernant leurs liens avec l’administration », que ce soit des avances de remboursement, des questions concernant la politique agricole commune (PAC) ou autres conseils.

Les services qui seront sur place sont les suivants : la direction départementale des territoires, la direction départementale des finances publiques, la direction départementale de la protection des populations (DDPP), la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets), la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (Draaf), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), l’office français de la biodiversité, Urssaf, mutualité sociale agricole (MSA), la Banque de France et l’agence de services et de paiement (ASP).