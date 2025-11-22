PUB

Territoire de Belfort : le plan « grand froid » est activé

Face aux chutes des températures, le plan Grand froid a été activé par le préfet du Territoire de Belfort. (Image par valsimots de Pixabay )
En bref

Parmi les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan grand froid dans le Territoire de Belfort : l’ouverture de 15 places supplémentaires d’accueil d’urgence.

Le préfet de Territoire de Belfort, Alain Charrier a activé le niveau 3 du plan « grand froid », du vendredi 21 novembre au soir au lundi 24 novembre au matin, a annoncé la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Ce dispositif se traduit notamment par un renforcement des maraudes, une extension des horaires de l’accueil de jour et une augmentation des capacités d’hébergement d’urgence : l’accueil de jour est ouvert 24 h/24 ; les maraudes pédestres sont doublées en soirée ; si nécessaire, une chambre d’hôtel de deux places supplémentaires et un appartement peuvent être mobilisés. Ces mesures, prévcise la préfecture,  viennent ainsi compléter le dispositif initial mis en place depuis le 1er novembre qui prévoit notamment une extension des horaires d’ouverture de l’accueil de jour jusqu’à 19 h en semaine, la mobilisation des équipes de maraudes 7j/7 j en soirée ainsi qu’une maraude, en journée et en semaine, assurée par le SIAO. Aussi, outre les 90 places d’hébergement d’urgence ouvertes à l’année, 15 places supplémentaire sont ouvertes. Enfin, le standard du 115 est ouvert 24h/24 comme le reste de l’année. La mise en œuvre de ce dispositif complémentaire vise ainsi à limiter les conséquences sanitaires de cette vague de froid et à protéger les personnes sans abri pour lesquelles les températures négatives constituent un réel danger.
La préfecture appelle par ailleurs chacun à faire preuve de vigilance et à signaler toute personne en situation de détresse en composant le 15 ou le 115.

Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Besançon : l’ex-compagnon de la femme abattue jeudi a été mis en examen et écroué

Le procureur de Besançon a annoncé ce samedi la mise en examen de l’ex-compagnon de la jeune femme de 32 ans abattue jeudi en bas de son immeuble.
Flavien le Juge devant la sauteuse de la salle de production du Resto U' Duvillard, à Belfort.

Dans les coulisses du Resto U’ de Belfort

Les trois chefs des Restos U' du nord Franche-Comté se sont réunis, à Belfort, ce mercredi 19 novembre pour signer leur engagement en faveur de la démarche "Mon Resto Responsable". L’objectif est de repenser les repas et les services adressés aux étudiants.
Le BFort revient à l'Atria de Belfort le mercredi 3 décembre.

Belfort : le BFort à l’heure de l’hydrogène

Sept intervenants se succéderont sur la scène du BFort le mercredi 3 décembre à l’Atria. La thématique est « Hydrogène et territoires ». Une sorte de prélude au forum de l’hydrogène qui se déroulera le lendemain, lui aussi à l’Atria.

