Territoire de Belfort : le plan « grand froid » est activé

Le préfet de Territoire de Belfort, Alain Charrier a activé le niveau 3 du plan « grand froid », du vendredi 21 novembre au soir au lundi 24 novembre au matin, a annoncé la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Ce dispositif se traduit notamment par un renforcement des maraudes, une extension des horaires de l’accueil de jour et une augmentation des capacités d’hébergement d’urgence : l’accueil de jour est ouvert 24 h/24 ; les maraudes pédestres sont doublées en soirée ; si nécessaire, une chambre d’hôtel de deux places supplémentaires et un appartement peuvent être mobilisés. Ces mesures, prévcise la préfecture, viennent ainsi compléter le dispositif initial mis en place depuis le 1er novembre qui prévoit notamment une extension des horaires d’ouverture de l’accueil de jour jusqu’à 19 h en semaine, la mobilisation des équipes de maraudes 7j/7 j en soirée ainsi qu’une maraude, en journée et en semaine, assurée par le SIAO. Aussi, outre les 90 places d’hébergement d’urgence ouvertes à l’année, 15 places supplémentaire sont ouvertes. Enfin, le standard du 115 est ouvert 24h/24 comme le reste de l’année. La mise en œuvre de ce dispositif complémentaire vise ainsi à limiter les conséquences sanitaires de cette vague de froid et à protéger les personnes sans abri pour lesquelles les températures négatives constituent un réel danger.

La préfecture appelle par ailleurs chacun à faire preuve de vigilance et à signaler toute personne en situation de détresse en composant le 15 ou le 115.