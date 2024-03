Territoire de Belfort : gronde et saturation des travailleurs sociaux

Un contexte qui se superpose à la saturation des foyers de l’enfance. « On est au bord du craquage. Sans notre conscience professionnelle, plus rien ne tiendrait debout. On a peur, pour les usagers, pour les enfants. » Une dynamique qui crée encore plus de tensions alors que le personnel manque cruellement. « Il faut absolument revoir la politique de recrutement. Tous les jours, nous avons des sollicitations d’urgence. Mais les places sont déjà prises, nous sommes au taquet. Nous ne pouvons plus faire face », résume Hafsa, assistante sociale. « Nous avons besoin d’une solution concrète, l’état des lieux, lui, est déjà dressé. »