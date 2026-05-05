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Territoire de Belfort : femmes et enfants premières victimes des violences intrafamiliales

Femme à la fenêtre.
En 2025, dans le Territoire de Belfort, 8 victimes de violences intrafamiliales sur 10 sont des femmes. | ©Pixabay

Le Territoire de Belfort connaît une hausse significative des violences opérées, notamment chez les violences intrafamiliales. Face à cette problématique, le Département lance une campagne de sensibilisation.

« Nous avons des chiffres qui ne sont pas bons du tout », prévient Marie-France Cefis, conseillère départementale déléguée à l’action sociale territoriale, à l’enfance et à la famille et à la santé publique. En 2025, 1 797 victimes de violences ont été recensées dans le Territoire de Belfort. Une hausse de 12 % en un an. Tous les types de violences sont pris en compte : « Il y a la violence routière, […] nos travailleurs sociaux qui accueillent du public doivent se protéger », précise la conseillère départementale.

Une hausse des violences de 12 % en un an

Mais un type de violence reste davantage préoccupant, les violences intrafamiliales. En 2025, dans le territoire, 689 personnes ont été victimes de ce type de violence. Les femmes sont d’ailleurs les principales cibles puisqu’elles représentent 79 % des victimes, avec une augmentation chez les plus de 60 ans (lire notre article). La conseillère départementale le rappelle, tous les milieux sociaux sont touchés par ces violences. « C’est souvent dans les milieux défavorisés ou fragiles, mais nous avons connu des situations dans des milieux plutôt aisés où les femmes n’osent pas évoquer ces situations. Ça peut parfois finir par des drames. »

« Nous souhaitons alerter sur l’ampleur de ce phénomène. Pour cela, nous allons commencer par une campagne sur le département qui sera déclinée dans la région », explique Marie-France Cefis. Une campagne qui regroupe plusieurs acteurs du Département, les forces de sécurité, le tissu associatif en passant par les acteurs judiciaires.  

Dans l’espace public ou encore sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour diffuser au maximum les affiches de la campagne de sensibilisation. L’objectif ? « Favoriser le repérage et la reconnaissance de ces situations, mieux faire connaître les solutions d’aide et de protection, encourager la libération de la parole et orienter les victimes, les proches ou les témoins vers les bons interlocuteurs. »

Les enfants en première ligne

« Les victimes sont majoritairement des femmes, mais il y a également des dommages collatéraux : les enfants », souligne Marie-France Cefis. 511 enfants sont confiés au Département. « Nous avons presque autant d’enfants qui sont placés sous mesure éducative à domicile », précise Karine Ciszowski, directrice générale adjointe en charge de l’équipe de solidarité au département. 

Le Département a mis en place un espace rencontre, un lieu sécurisé qui permet de rétablir les liens entre l’enfant et nos parents. Notamment dans un contexte de violences. L’année dernière, 109 jeunes ont été accompagnés dans ce cadre. La sensibilisation doit aussi passer dans les établissements scolaires. « L’idée est d’expliquer aux jeunes comment aujourd’hui, on doit avoir des relations respectueuses. Nous insistons énormément sur le volet de la prévention pour éviter de se retrouver dans des situations de harcèlement », complète la conseillère départementale.

Les ressources

Les numéros de téléphone :

-3919 : Violences femmes infos

-119 : Enfance en danger

Les outils 

-App-Elles : une application qui regroupe toutes les aides pouvant accompagner une victime de violence. Elle permet aussi de lancer une alerte aux contacts d’urgence lorsque la personne est en danger.

-Mémo de Vie : un outil digital permettant aux victimes de garder en sécurité les récits et documents pouvant leur être utiles lors d’un dépôt de plainte. 

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