Territoire de Belfort : femmes et enfants premières victimes des violences intrafamiliales

Mais un type de violence reste davantage préoccupant, les violences intrafamiliales. En 2025, dans le territoire, 689 personnes ont été victimes de ce type de violence. Les femmes sont d’ailleurs les principales cibles puisqu’elles représentent 79 % des victimes, avec une augmentation chez les plus de 60 ans (lire notre article). La conseillère départementale le rappelle, tous les milieux sociaux sont touchés par ces violences. « C’est souvent dans les milieux défavorisés ou fragiles, mais nous avons connu des situations dans des milieux plutôt aisés où les femmes n’osent pas évoquer ces situations. Ça peut parfois finir par des drames. »

« Nous souhaitons alerter sur l’ampleur de ce phénomène. Pour cela, nous allons commencer par une campagne sur le département qui sera déclinée dans la région », explique Marie-France Cefis. Une campagne qui regroupe plusieurs acteurs du Département, les forces de sécurité, le tissu associatif en passant par les acteurs judiciaires.

Dans l’espace public ou encore sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour diffuser au maximum les affiches de la campagne de sensibilisation. L’objectif ? « Favoriser le repérage et la reconnaissance de ces situations, mieux faire connaître les solutions d’aide et de protection, encourager la libération de la parole et orienter les victimes, les proches ou les témoins vers les bons interlocuteurs. »