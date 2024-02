Territoire de Belfort : des étudiants se mobilisent pour financer la recherche contre le cancer

Au téléphone, Basile Voinot est fier de parler de son projet, réalisé avec son ami, Tom Sordoillet. Ces deux étudiants du département techniques de commercialisation à l’IUT Nord Franche-Comté ont monté Canteco. Un projet associatif qui a vu le jour l’an dernier et qui a été encouragé par leur université. « Récolter un maximum de fonds pour la ligue contre le cancer », c’est la mission de ce projet, assure Basile Voinot.

Ils ont choisi la cause du cancer pour une raison précise : « Nous nous sommes rendu compte que c’est une maladie encore peu connue par les étudiants et que malheureusement, de plus en plus de jeunes personnes sont diagnostiquées avec un cancer.» Basile Voinot explique que ce projet permet aussi de montrer « que des étudiants peuvent être concernés par des sujets importants comme celui-ci ».

Pour le réaliser, des tirelires ont été installées dans des magasins de proximité et des boulangeries et pharmacies dans Belfort, Valdoie et Héricourt. Un choix assumé par les deux étudiants, qui permet « d’intégrer tout le monde au projet ». Soit en donnant un petit peu d’argent, soit en acceptant, pour les commerçants, les tirelires dans leur magasin. Une cagnotte en ligne a aussi été ouverte pour ceux qui veulent s’impliquer depuis chez eux. L’étape supérieure : créer un événement sportif en avril. Les deux étudiants de l’IUT veulent organiser une course en partenariat avec La ligue contre le cancer.

L’année dernière, les étudiants avaient organisé une première édition et ont récolté un peu plus de 1 000 euros pour la Ligue contre le cancer de Belfort. « Ils étaient très motivés à nous aider pour réaliser ce projet », explique Basile Voinot. La ligue leur a fourni le matériel pour le projet, comme les tirelires.

Cette deuxième édition est marquée par « l’objectif de mettre en place plus d’action et de communication autour du projet.»