Survivre, témoigner, juger : le collectif résistance et déportation 90 transmet la mémoire aux jeunes

« La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi. Survivre, témoigner, juger (1944-1948) », voici le thème de l’édition 2025-2026 du Concours national de la Résistance et de la Déportation (lire notre article). Tous les ans, depuis 1961, les élèves des collèges et lycées ont la possibilité de participer à ce concours. « Je n’aime pas ce mot, concours, ça suscite une rivalité. Alors que c’est plus un travail de mémoire », regrette Marie-Antoinette Vacelet, présidente du collectif résistance et déportation 90. Composée en grande majorité d’anciens professeurs d’histoire, l’association accompagne les élèves dans la préparation de ce concours.

Cette année, le collectif a organisé trois événements autour du thème. « Il y a plus de 100 élèves qui participent », précise Marie-Antoinette Vacelet. Samedi 10 janvier, l’historienne Cécile Vast est venue à la bibliothèque Léon Deubel de Belfort pour évoquer les trois verbes de la problématique : survivre, témoigner et juger. Ce vendredi 23 janvier, à 14h, le film « Après les camps, la vie » sera diffusé à la Chambre du commerce et de l’industrie de Belfort. Virginie Linhart sera présente pour la séance. « Il y a au moins 16 ou 17 témoignages d’hommes et de femmes qui appartenaient à différentes communautés juives », compléte la présidente. Le dernier événement va prendre place au Centre culturel et social du quartier de la Pépinière à Belfort, le samedi 7 février. Marie-Antoinette animera cette conférence tournée vers l’épuration dans le Territoire du Belfort. Un sujet que la présidente du collectif connaît bien puisqu’elle est autrice du livre « Le Territoire de Belfort dans la tourmente 1939-1944 ». Elle a également été professeure d’histoire au lycée Condorcet de Belfort pendant plus de 20 ans et honorée de l’Ordre du mérite en 2021.