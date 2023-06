Stellantis veut alimenter l’usine de Mulhouse grâce à la géothermie

Vulcan cherche par ailleurs à décarboner la production de lithium. La start-up est à la tête du plus grand projet européen d’extraction de lithium, lancé en novembre 2022, Zero carbon lithium, qui se situe dans la haute vallée du Rhin, en Allemagne et en France. Elle cherche à utiliser les eaux géothermales riches en lithium pour en extraire un composant clé des batteries de voitures électriques. L’Alsace accueille un tiers du fossé. Vulcan a déposé une demande d’exploration du sous-sol « dans le gisement de saumure de la haute vallée du Rhin » dans le secteur de Mulhouse. La zone à explorer s’étend sur 420 km2. En octobre 2022, une demande d’exploration avait été déposée près d’Haguenau.

La première partie du projet vise à étudier la faisabilité de l’installation géothermique. Vulcan évaluera conjointement « le potentiel de production de lithium ». Si les études de faisabilité sont concluantes, le projet sera développé « sur une base 50/50 ».

Au mois de janvier, les deux entreprises ont signé un partenariat similaire pour l’alimentation en énergie de l’usine Opel de Rüsselsheim, en Allemagne. En 2021, elles avaient signé un accord pour la fourniture à Stellantis d’hydroxyde de lithium.