Sous la Tour Eiffel, 75 enfants vivent une parenthèse de vacances

Il est près de 3 h du matin en gare de Belfort, mercredi 20 août. Dans la nuit encore épaisse, les paupières se frottent mais l’excitation est bien là. À peine descendus des voitures de leurs parents, un peu plus de 70 enfants se serrent les uns contre les autres sur le quai. Le train file dans la nuit. Il ne reviendra que vingt-trois heures plus tard.

À l’arrivée à Paris, les pas pressés conduisent d’abord vers le square Maurice-Gardette, où les enfants s’élancent pour se dégourdir les jambes, avant la première véritable étape : l’Atelier des Lumières. Dans l’obscurité de l’ancienne fonderie, les tournesols de Van Gogh emplissent les murs. Les yeux s’écarquillent, certains filment, d’autres s’asseyent, happés par le spectacle. En sortant, Ambrine, 9 ans, a déjà les yeux tournés vers l’étape suivante : « C’est la première fois que je viens à Paris. J’ai hâte de voir la Tour Eiffel ! »

La découverte se poursuit sur le Champ-de-Mars, transformé pour l’occasion en vaste terrain de jeu solidaire (lire notre article), privatisé pour la journée. Très vite, le grand moment arrive : au pied de la Tour Eiffel, une scène s’illumine. L’influenceuse Léna Situations participe au premier jeu. Puis Vitaa, Ridsa, Bigflo & Oli enflamment les quarante mille enfants rassemblés. Au-dessus de leurs têtes, la Patrouille de France fend le ciel, et Lucas, 12 ans, passionné d’aviation, s’efface un instant de la foule. Il semble submergé par l’émotion : « C’est trop bien. »

Entre pique-nique géant, escalade, ateliers créatifs, rencontres sportives et selfies avec Jo-Wilfried Tsonga ou Marguerite de la Star Academy, l’après-midi a des allures de colonie improvisée. Assise à un atelier avec l’une de ses protégées du jour, une bénévole belfortaine, Jeanne, sourit malgré les cernes : « On n’a pas beaucoup dormi (avec l’horaire de départ du train, ndlr), mais franchement, cela fait tellement plaisir de les voir comme ça. » Après le concert, l’après-midi s’enchaîne vite, très vite. Il est déjà temps de repartir.