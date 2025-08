Privés de vacances, des enfants du Territoire de Belfort invités à une fête géante à Paris

Au programme pour les jeunes Terrifortains âgés de 6 à 12 ans : départ en train depuis la gare de Belfort, visite de l’Atelier des Lumières, puis pique-nique au Champ-de-Mars dans un village éphémère privatisé pour l’occasion. “Ce sera aussi open bar pour les bonbons”, sourit Jacqueline Guiot. “On va vivre une journée de ouf.” Sur place, 80 000 enfants venus de toute la France se partageront des espaces reconstitués — mer, montagne, campagne — où animations, jeux, karaoké géant et friandises les attendent. Plus de 200 personnalités, artistes et sportifs seront présents pour parrainer la journée. Un grand concert viendra clôturer la fête au pied de la tour Eiffel, avec une programmation encore tenue secrète mais des artistes connus sont attendus.

Une centaine d’enfants et leurs accompagnateurs feront le déplacement depuis le Territoire de Belfort. « Tout est gratuit, il suffit d’avoir envie de venir », rappelle le Secours populaire, qui appelle les familles intéressées à se manifester. La proposition est ouverte à tous les enfants du Territoire de Belfort, âgés de 6 à 12 ans, sans aucune condition. Il est encore temps de s’inscrire.