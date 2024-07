Sochaux : un enfant de 12 ans poursuivi pour apologie d’actes de terrorisme

Le magistrat s’est dit “sidéré” par certains contenus consultés par le jeune garçon. Celui-ci a été interpellé il y a quelques jours et a reconnu les faits. “Ce qui est sans doute le plus notable, c’est l’extrême jeunesse de cet enfant”, a poursuivi le procureur. “J’avais vendredi face à moi un enfant, qui a beaucoup pleuré, et sur lequel se posent un certain nombre de questions quant à sa véritable compréhension de ce qu’il pouvait consulter et de ce qu’il pouvait écrire à travers ses plateformes de jeux vidéo en ligne, ses réseaux sociaux ou ses messageries cryptées.”