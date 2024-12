Celle du jeune, d’abord. Celui-ci, lors de son dépôt de plainte accompagné de sa mère, mercredi 4 décembre, relate que son professeur et lui, ont eu une altercation verbale en cours d’éducation physique et sportive le même jour. Il n’avait pas ses chaussures de sport et le professeur lui a demandé d’effectuer une punition. Il aurait demandé des précisions sur celle-ci, puis le ton serait monté. Le professeur l’aurait tutoyé, puis l’aurait emmené de force dans le vestiaire pour lui asséner plusieurs coups de poings. Il raconte enfin avoir crié et s’être isolé dans les toilettes jusqu’à la fin du cour avant de se réfugier chez la conseillère principale d’éducation.

« Sa mère, lorsqu’il est rentré à la maison, a eu le réflexe de l’emmener chez le dentiste et le médecin traitant. Ils ont établi qu’il y avait une lésion avec une marque des bagues (de son appareil dentaire) dans la joue. On constate aussi une légère rougeur sur la joue. » À la suite de la plainte, une procédure en flagrance pour suspicion de violences sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité est ouverte.

Le Parquet aurait pu entendre le professeur lors d’une audition libre. Mais le procureur explique : « Dans l’arrondissement de Montbéliard, lorsqu’une violence conjugale, intrafamiliale, ou sur un enfant est commise, on place en garde à vue. C’est aussi une mesure, un cadre juridique qui permet à la personne d’avoir le maximum de droit. Le droit à un avocat, à un médecin. Il n’est pas question d’être infamant. Ou d’engager forcément des poursuites. Mais de pouvoir crever l’abcès rapidement et ne pas laisser les choses traîner et dégénérer. »

Le professeur, pris par ses obligations la journée, se présente au commissariat en fin d’après-midi, jeudi 6. « Le temps de faire toutes les procédures, relevé d’identité, et autres tâches administratives, et alors que l’on est en fin de journée, il est entendu dans la nuit et donc passe la nuit en garde à vue. Cela a marqué l’enseignant qui est en arrêt-maladie depuis », complète encore le procureur de la République.