PUB

Sevenans : un nouveau carrefour pour sécuriser la RD437

Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 est requalifié et débouche sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19.
Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 est requalifié et débouche sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19. | ©R. Jolivet
Nouveauté

Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 vient de changer de visage après plus d’un an de travaux. Cet axe, qui supporte un trafic dense en lien avec l’échangeur de Sevenans, faisait l’objet de préoccupations en matière de sécurité.

 Une réflexion avait été lancée en 2018 pour requalifier l’axe RD437. « À la suite d’une large concertation avec les collectivités concernées, le Département et le Grand Belfort ont constitué, en 2019, un groupement de commandes afin de piloter ensemble les études et la réalisation des travaux », explique le conseil départemental du Territoire de Belfort. Le projet a  plusieurs objectifs : mieux intégrer la route à son environnement, réduire les risques d’accident et renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes. 

 Le chantier, qui concerne près de 800 mètres, a débouché sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19, où se trouve le magasin BUT. Des cheminements piétons et une voie verte ont aussi été créés pour relier Bermont à la Francovélosuisse et à la nouvelle passerelle des Sablettes. 

[ En images ]

Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 est requalifié et débouche sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19.
Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 est requalifié et débouche sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19.
Entre Bermont et Sevenans, un tronçon de la RD437 est requalifié et débouche sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19.

Photos prises par R. Jolivet

Pour les riverains, l’aménagement apporte aussi un nouvel éclairage public, des stationnements supplémentaires, des plantations et un plateau traversant. En parallèle, un parking de covoiturage a été aménagé à proximité par le Grand Belfort. L’ensemble représente un investissement de 1,76 million d’euros, cofinancé par le Département et le Grand Belfort avec le soutien de l’État. 

Nos derniers articles

, ,
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul contre Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul contre le Stade Malherbe de Caen, 1 but partout. Le FCSM a ouvert le score avant de se faire rattraper, quelques minutes après. 13 193 spectateurs se sont déplacés pour ce premier choc du championnat.
,
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard contre le Stade briochin, le 29 août 2025.

[VIDÉO] Revivez le match nul du FC Sochaux contre Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe de Caen ont fait match nul, 1 but partout, ce vendredi 12 septembre, au stade Bonal. Les Jaune et Bleu sont toujours leaders.
Les galeries Lafayette de Belfort, faubourg de France, à Belfort.

Belfort : le bâtiment des Nouvelles Galeries racheté

Le maire de Belfort, Damien Meslot annonce un accord entre Tandem et le propriétaire des Galeries Lafayette pour le rachat du bâtiment emblématique du faubourg de France. Les Nouvelles Galeries loueront 8 200 m² sur les 13 224 m² de surface totale.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC