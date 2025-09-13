Sevenans : un nouveau carrefour pour sécuriser la RD437

Une réflexion avait été lancée en 2018 pour requalifier l’axe RD437. « À la suite d’une large concertation avec les collectivités concernées, le Département et le Grand Belfort ont constitué, en 2019, un groupement de commandes afin de piloter ensemble les études et la réalisation des travaux », explique le conseil départemental du Territoire de Belfort. Le projet a plusieurs objectifs : mieux intégrer la route à son environnement, réduire les risques d’accident et renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.
Le chantier, qui concerne près de 800 mètres, a débouché sur la création d’un giratoire au croisement avec la RD19, où se trouve le magasin BUT. Des cheminements piétons et une voie verte ont aussi été créés pour relier Bermont à la Francovélosuisse et à la nouvelle passerelle des Sablettes.
Pour les riverains, l’aménagement apporte aussi un nouvel éclairage public, des stationnements supplémentaires, des plantations et un plateau traversant. En parallèle, un parking de covoiturage a été aménagé à proximité par le Grand Belfort. L’ensemble représente un investissement de 1,76 million d’euros, cofinancé par le Département et le Grand Belfort avec le soutien de l’État.