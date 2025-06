« Semaine noire » pour les droits des femmes à Belfort

Mercredi 25 juin, la Fédération nationale a reçu un courrier du bureau de la ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, leur assurant que les subventions seront versées d’ici quinze jours. Le courrier indique également qu’une compensation à la prime Ségur sera versée pour l’année 2025, sans en préciser cependant le montant. Quant aux primes versées en 2024, elles ne seront pas compensées. « C’est une perte de temps et d’énergie de demander des subventions au gouvernement, regrette Siham Djemah. C’est du temps qui n’est pas consacré aux femmes. Et le problème est aussi que nous avons aucune certitude que cette compensation sera versée en 2026. »

À l’échelle nationale, les conséquences se font déjà ressentir. Trente postes ont été supprimés, et « ce seront 70 postes supprimés si la situation continue », s’alarme Siham Djemah. À Belfort, la première crainte est de devoir fermer les permanences juridiques du centre. Au nombre de treize, elles permettent de prodiguer des informations juridiques gratuites au public, des conseils et des accompagnements.

« Ce sont les femmes qui vont être impactées en premier, s’alarme Siham Djemah. Nous sommes le premier réseau d’accès aux droits pour les femmes et fermer un CIDFF serait remettre en cause tous les acquis sur leurs droits depuis plusieurs années. » L’activité du centre en 2024, ce sont plus de 2 600 demandes d’aide prises en charge par le CIDFF 90 ; plus de 900 entretiens juridiques réalisés, dont 67% pour des femmes victimes de violences conjugales ; et 56 femmes accompagnées dans le cadre des Violences Intrafamiliales.