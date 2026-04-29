Rougemont-le-Château : une route fermée car elle menace de s’affaisser

La rue Jean-Moulin, à Rougemont-le-Château.
La rue Jean-Moulin, à Rougemont-le-Château. | ©Google street view
En bref

La rue Jean-Moulin, à Rougemont-le-Château, a été en partie fermée par la commune. Des portions menacent de s’affaisser. Des fuites d’eau du réseau d’eaux pluviales seraient à l’origine de la fragilisation du revêtement routier.

« Nous avons vu l’enrobé bouger au passage d’un tracteur ! » Didier Vallverdu, maire de Rougemont-le-Château, réélu le 20 mars, raconte la scène qui a provoqué la décision de fermer jusqu’à nouvel ordre une portion de la rue Jean-Moulin, axe central de la commune, ce lundi 27 avril ; la fermeture concerne la portion à proximité de l’école élémentaire. 

Des travaux du syndicat des Eaux ont permis d’identifier des trous sous l’enrobé. Cette route est empruntée par des centaines de véhicules chaque jour, mais surtout par des bus scolaires et les camions de la carrières, chargés. « On ne voulait pas prendre de risque et voir un véhicule tomber d’1,5 m », observe le maire, confirmant une information de L’Est Républicain.

Les riverains peuvent tout de même se rendre à leur domicile. Mais aucun véhicule de plus de 3,5 tonnes ne peut circuler. 

Des fuites ont provoqué des trous sous l'enrobé

« Par endroit, il ne reste que 25 à 30 centimètres d’enrobé, qui ne repose sur rien d’autre », s’alarme le premier magistrat de la ville.

Des fuites du réseau des eaux pluviales semblent expliquer ce phénomène. « Une entreprise spécialisée est en train de vérifier les canalisations », indique le maire. L’eau issue de la fuite a embarqué le revêtement sous le bitume. En retrouvant les fuites, on retrouvera les poches de fragilisation. « Je suis surpris par ce réseau en mauvais état », note le maire de Rougemont-le-Château. L’eau et l’assainissement sont de la compétence de la communauté de communes des Vosges du Sud.  

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