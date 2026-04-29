Rougemont-le-Château : une route fermée car elle menace de s’affaisser

« Nous avons vu l’enrobé bouger au passage d’un tracteur ! » Didier Vallverdu, maire de Rougemont-le-Château, réélu le 20 mars, raconte la scène qui a provoqué la décision de fermer jusqu’à nouvel ordre une portion de la rue Jean-Moulin, axe central de la commune, ce lundi 27 avril ; la fermeture concerne la portion à proximité de l’école élémentaire.

Des travaux du syndicat des Eaux ont permis d’identifier des trous sous l’enrobé. Cette route est empruntée par des centaines de véhicules chaque jour, mais surtout par des bus scolaires et les camions de la carrières, chargés. « On ne voulait pas prendre de risque et voir un véhicule tomber d’1,5 m », observe le maire, confirmant une information de L’Est Républicain.

Les riverains peuvent tout de même se rendre à leur domicile. Mais aucun véhicule de plus de 3,5 tonnes ne peut circuler.