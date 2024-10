Le ZAN est « une machine à fabriquer de la colère »

Une centaine d’élus a pris part, lundi 14 octobre, à Andelnans, à une réunion d’informations concernant le zéro artificialisation nette (ZAN, proposée par le sénateur Les Républicains (LR) du Vaucluse Jean-Baptiste Blanc, rapporteur du groupe de suivi des dispositions législatives et réglementaires relatives à la stratégie de réduction de l’artificialisation des sols ; le groupe a rendu son rapport début octobre. Face à l’inquiétude montante quant à l’application de la loi, un groupe de suivi a été constitué, menant un travail de six mois. 70 personnes ont été auditionnées et 1 400 ont répondu à une consultation en ligne.

Le ZAN est prévu par la loi Climat et résilience, approuvée en 2021. Le zéro artificialisation nette sera la règle en 2050. Si l’on artificialise d’un côté, il faut renaturer de l’autre. Au-delà de cette échéance à moyen terme, la loi prévoit déjà de ralentir, d’ici 2030, l’artificialisation des sols, c’est-à-dire la conversion d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Le sénateur LR ne remet pas en question l’importance de limiter l’artificialisation. Il rappelle dans une note distribuée aux élus que la France perd chaque plus de 20 000 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestier, soit environ 28 000 terrains de football, près d’un par commune française. Mais la loi, telle qu’elle est prévue, n’est pas sans générer quelques doutes. Des préoccupations « renforcées par la pénurie de foncier », indiquait-il à ce sujet sur LinkedIn, « et ses répercussions sur la production de logements, le développement des infrastructures pour la transition écologique » et l’implantation d’activités économiques et industrielles ».

L’actuelle loi est simplement « arithmétique », s’étonne Cédric Perrin. « Elle profite aux gros [territoires] qui ont de l’ingénierie et un poids politique », ajoute-t-il Une situation qui se fait au détriment des territoires « ruraux et périphériques », déplore encore Cédric Perrin. « On n’a pas de gestion différenciée, c’est monolithique », critique-t-il par ailleurs. Autre sujet impensé majeur : « le financement », assure le sénateur du Vaucluse, que ce soit en termes d’ingénierie, d’investissement ou de fiscalité, une fiscalité locale qui a plutôt tendance à encourager l’artificialisation, reconnaît-il.