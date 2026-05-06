Repas à un euro au Crous : les restaurants prêts à accueillir les étudiants

Lundi, jour de l’instauration du repas à un euro, les trois sites du Crous nord Franche-Comté, Duvillard pour Belfort, Portes-du-Jura pour Montbéliard et celui de l’UTBM à Sevenans, ont enregistré 1400 repas servis. « Nous avons eu une centaine de personnes en plus », estime le directeur. Un facteur simple explique cette faible augmentation. À partir de mai, le nombre d’étudiants dans les campus est moindre.

« Ils sont soit en stage, soit en train de passer des examens. L’année universitaire commence à se terminer », développe Philippe Mauro. Les réelles conséquences sur la fréquentation des trois Crous vont pouvoir être observées seulement en septembre. « La période d’application de début mai jusqu’à juin, avant les vacances, permet aussi de voir comment ça va se passer à la rentrée. » Une sorte de phase test avant les vacances. En revanche, en septembre, la demande devrait connaître un pic. Dans la région en 2025, 2 millions de repas ont été servis aux étudiants, dont 1 million à un euro. Dans le nord Franche-Comté, « ça doit être vrai de la même manière ».