Relogés à Belfort, les jeunes d’Epona quittent la base nautique du Malsaucy

La maison d’enfants à caractère social Epona (MECS), installé à Fontaine, a perdu la gestion définitive et a cessé son activité à l’automne 2024 (lire nos articles). Elle accueillait des adolescents âgés de 12 à 18 ans, en internat, et en accueille d’autres dans le cadre du dispositif de droit au répit, pour des adolescents âgés de 10 à 21 ans.

Depuis, les jeunes étaient relogés à la base nautique du Malsaucy. Une solution provisoire, sous la tutelle de l’association ALEFPA (Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie), qui a repris l’autorisation de fonctionnement.

Mercredi 9 avril, le Département du Territoire de Belfort indique que les jeunes vont désormais s’installer dans deux maisons neuves situées à Belfort. « Ce transfert marque une étape clé dans la réorganisation de l’accueil des jeunes, initiée à la suite de la cessation définitive de l’activité de la MECS EPONA en septembre 2024 », précise le Département du Territoire de Belfort.

Quatre jeunes y vivent déjà, originaires de plusieurs départements — Communauté européenne d’Alsace, Territoire de Belfort, Haute-Saône — et d’autres devraient les rejoindre « très prochainement », indique encore le Département.

Les jeunes majeurs qui résidaient encore sur le site de Fontaine poursuivent leur accompagnement dans des appartements en attendant de rejoindre une colocation à Belfort, censée favoriser « leur insertion et leur autonomie ». L’ALEFPA prévoit également de relancer, dès les vacances d’avril, le dispositif de répit « Go Up », destiné aux adolescents en situation de vulnérabilité.