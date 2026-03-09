Protoxyde d’azote à Belfort, un gaz pas si hilarant

Pour faire face à cette flambée, en septembre 2025, le maire de Belfort, Damien Meslot, a pris un arrêté interdisant la consommation du protoxyde d’azote sur la voie publique. La Ville a également lancé une campagne de communication alertant sur les dangers liés à la consommation.

En 2025, la Ville de Belfort a récupéré 40 m³ de cartouches, soit environ 1 500 flacons de toute taille. Le traitement de ces déchets représente 35 000 euros par an au Grand Belfort. De plus, les bonbonnes peuvent exposer les employés des incinérateurs aux dangers d’explosion. Souvent jetées sur la voie publique ou dans les poubelles, les bouteilles ne sont pas triées.