Procès Zepeda : la deuxième semaine s’achève dans le chaos

“Avez-vous subi des pressions après cela?” questionne le président. Nicolas Zepeda se prend la tête, dit qu’il a écrit à deux reprises à son avocate de l’époque pour dénoncer ces faits allégués mais que la deuxième lettre a été ouverte par les surveillants qui l’auraient lue dans le couloir : “J’ai entendu qu’on lisait ma lettre dans le couloir, les salauds!” s’est exclamé l’accusé.

“De ce moment-là, ils m’ont pas lâché (…) ça a fini par une agression, un surveillant m’a donné un coup de poing”, a-t-il ajouté. Il se prend alors la tête et pleure bruyamment, avant de s’écrouler dans le box, devant une salle d’assises médusée. Après un moment de flottement et de confusion, son père Humberto se lève et sa mère Ana lance à la cour: “Et les droits humains ? Ils ont traité mon fils comme un chien!” avant que le président ne suspende l’audience et que l’accusé, un moment réconforté par son père, ne soit sorti du box.

Après une interruption d’une vingtaine de minutes, l’audience a ensuite repris brièvement, le temps notamment que l’avocat général Etienne Manteaux s’adresse à la mère de l’accusé : “à Madame Zepeda qui nous fait des cours de droits de l’homme (…) : le premier droit de l’homme c’est le droit à la vie et je vous rappelle que votre fils est accusé d’assassinat. Les leçons de morale c’est bon!” a lancé M. Manteaux.

Humberto Zepeda pointe alors vers M. Manteaux l’index : “Qu’est-ce que c’est que ce doigt?”, s’insurge le magistrat. “Je ne disconviens pas du traumatisme d’une incarcération à l’isolement durant deux ans, surtout pour quelqu’un qui vient d’un milieu favorisé” comme M. Zepeda, déclare M. Manteaux. Nicolas Zepeda proteste. Le président de la cour, François Arnaud, appelle tout le monde au calme. “Je crois que tout le monde a entendu le discours (de Nicolas Zepeda) sur les conditions de détention”, lance l’un de ses avocats, Renaud Portejoie.