Pré-TEDx : Christine Maffli, de son stand excentré au palais de l’Élysée

« Des gens qui se sont perdus ont quand même réussi à trouver mon stand », plaisante Christine Maffli, sur scène. « L’un d’eux a eu une réaction extraordinaire en me disant que mon coq était plus qu’un objet, qu’il véhiculait une émotion.» Avec sa fille, elle formule une remarque : ce serait drôle qu’il se retrouve à l’Élysée. En huit lignes, elle écrit un mail au président, pour lui proposer de lui offrir ce coq. Sans espoir d’une quelconque réponse. Deux mois plus tard, une lettre du cabinet du Président l’informe : elle est invitée à se rendre le 7 mars pour déposer sa création. Elle en crée deux : un grand coq, destiné à entrer dans le musée de l’Elysée, qui sera exposé aux Journées du Patrimoine. Et un second, plus petit, qui trônera dans le bureau d’Emmanuel Macron. Plus tard, elle recevra une lettre de remerciements signée de la main du Président.

Aujourd’hui, elle s’impose comme une artiste à part entière. Créant pour des galeries, ou encore répondant à des grosses commandes ; après son fameux coq en aluminium, la présidence de la République l’a sollicité pour une Marianne en inox. Cette Marianne, sur fond de drapeau tricolore débouchant sur une colombe, a été exposée lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023. A l’origine, elle avait été commandée par la commune de Vieux-Charmont ; c’est ainsi que la création a été repéré. Depuis, une autre Marianne a pris le chemin de l’hôtel de ville de Sochaux.