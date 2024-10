Pour se faire de l’argent de poche, il aide les personnes âgées. Nettoie les moules chez Ecia. Soude à la chaine à Peugeot. Devient livreur magasinier puis vendeur à Darty, où il rameutera tous ses copains du foot pour y travailler. Et puis, un ami lui parle de l’immobilier. Il s’y met à son compte, comme agent commercial, à l’âge de 22 ans. « Je ne vous cache pas que je ne roulais pas sur l’or, je me suis mis dans une situation financière très difficile », raconte-t-il. Il quitte l’immobilier, pendant la crise du golf, pour un poste de commercial dans un autre domaine, à contre coeur.

Et un jour, un ancien patron lui propose de racheter une agence immobilière. « Ma famille et mon ami m’ont aidé à réunir 50 000 francs ». Il vends sa voiture. Emprunte 300 000 francs de plus. Et se lance en 1995. Ce sont les débuts d’Alliance Transaction Immobilière. Petit à petit, le groupe se dote d’un service de gestion, de syndic, puis d’un service de courtage financier et d’assurance de prêt.

2007. Nouvelle crise, celle des subprimes. « Il faut passer à la caisse ou déposer le bilan », se remémore-t-il. « J’ai choisi la première solution. Tous les capitaux que j’avais gagné auparavant qui serviront à rembourser les lignes de crédit pour pouvoir continuer d’exister. Je suis reparti à nu et endetté. » 15 ans plus tard, le pari a été payant. Le groupe est toujours là. 1 700 lots, 800 propriétaires en gestion. Passionné par le développement de sa région, il a participé à la création du journal indépendant « Le Trois.info », dont il est actionnaire, et a contribué au sauvetage du club de football FC Sochaux. « Je voulais devenir acteur de ma vie mais aussi de ma région du lieu où mes parents ont décider de vivre et d’installer leur famille il y a 50 ans », poursuit-il. Fin du speech. Sans oublier de remercier sa maman, qui lui a « appris la rage pour tenir dans les difficultés de la vie ».