« Non seulement c’est le crime parfait, mais c’est aussi le crime le plus diabolique qui soit » , car « on n’attend pas le crime derrière le soin ». L’avocate générale est notamment revenue sur le cas de Jean-Claude Gandon, empoisonné le 20 janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent. En s’en prenant ce jour-là à ce patient de 70 ans, l’accusé a commis des erreurs et donc « signé sa perte », a analysé Mme de Curraize. Pour l’accusation, Frédéric Péchier aurait empoisonné M. Gandon pour montrer que, comme ses collègues, lui aussi était victime d’actes malveillants. Une manière de « se dédouaner dans l’urgence » au moment où les policiers cherchent à démasquer un empoisonneur à la clinique et qu’il « sait trop bien que le travail d’enquête mènera à lui et seulement à lui ».

Mais Frédéric Péchier a commis « trop d’erreurs »: « il est le seul à avoir accès à la poche de perfusion » de M. Gandon, « il sait avant tout le monde que son patient a été empoisonné aux anesthésiques locaux », et des seringues, les « armes du crime », sont laissées sur place, marque de « fébrilité ». Avec le cas Gandon, il « signe sa perte »: « c’est comme si Frédéric Péchier avait écrit en rouge sur son front « je suis l’empoisonneur des cliniques » ».

Dans ce « dossier complètement dingue », « les doutes qui me tiraillaient (…) se sont levés les uns après les autres et sa culpabilité est devenue une évidence », a exposé la magistrate, qui a suivi ce dossier depuis le début de l' »enquête titanesque », ouverte en janvier 2017. L’accusé « n’est évidemment ni Guy Georges, ni Michel Fourniret, il n’en est pas moins un tueur en série », a aussi martelé Mme Brunisso.

Selon l’accusation, Frédéric Péchier a pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l’adrénaline ou encore de l’héparine, pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients pris en charge par d’autres médecins anesthésistes.