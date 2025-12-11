PUB

Pour l’accusation, « tout désigne » le « diabolique » anesthésiste Frédéric Péchier

Le palais de justice de Besançon.
Le palais de justice de Besançon. | illustration ©Google street view

"Tout désigne" Frédéric Péchier comme coupable de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a asséné l'accusation, ce jeudi 11 décembre, devant la cour d'assises du Doubs, qualifiant l'anesthésiste de Besançon de "l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française".

(AFP – Pauline Froissart et Angela Schnaebelé)

« Ce n’est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer », a martelé ce jeudi 11 décembre l’avocate générale Thérèse Brunisso, qui porte l’accusation à l’encontre de l’anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier, avec Christine de Curraize. « Nous sommes certaines de (sa) culpabilité« , a ajouté la magistrate devant un accusé impassible. Le médecin de 53 ans, qui n’a cessé de clamer son innocence, est jugé depuis trois mois à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients de 4 à 89 ans entre 2008 et 2017, dans deux cliniques de Besançon. Selon l’accusation, il a agi pour nuire à des collègues avec lesquels il était en conflit. Dans ce dossier, « tout désigne Frédéric Péchier et seulement Frédéric Péchier. Il est le seul dénominateur commun pour tous les actes » malveillants recensés, a souligné Christine de Curraize.

"Crime parfait"

« Non seulement c’est le crime parfait, mais c’est aussi le crime le plus diabolique qui soit » , car « on n’attend pas le crime derrière le soin ». L’avocate générale est notamment revenue sur le cas de Jean-Claude Gandon, empoisonné le 20 janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent. En s’en prenant ce jour-là à ce patient de 70 ans, l’accusé a commis des erreurs et donc « signé sa perte », a analysé Mme de Curraize. Pour l’accusation, Frédéric Péchier aurait empoisonné M. Gandon pour montrer que, comme ses collègues, lui aussi était victime d’actes malveillants. Une manière de « se dédouaner dans l’urgence » au moment où les policiers cherchent à démasquer un empoisonneur à la clinique et qu’il « sait trop bien que le travail d’enquête mènera à lui et seulement à lui ».

Mais Frédéric Péchier a commis « trop d’erreurs »: « il est le seul à avoir accès à la poche de perfusion » de M. Gandon, « il sait avant tout le monde que son patient a été empoisonné aux anesthésiques locaux », et des seringues, les « armes du crime », sont laissées sur place, marque de « fébrilité ». Avec le cas Gandon, il « signe sa perte »: « c’est comme si Frédéric Péchier avait écrit en rouge sur son front « je suis l’empoisonneur des cliniques » ».

Dans ce « dossier complètement dingue », « les doutes qui me tiraillaient (…) se sont levés les uns après les autres et sa culpabilité est devenue une évidence », a exposé la magistrate, qui a suivi ce dossier depuis le début de l' »enquête titanesque », ouverte en janvier 2017. L’accusé « n’est évidemment ni Guy Georges, ni Michel Fourniret, il n’en est pas moins un tueur en série », a aussi martelé Mme Brunisso.

Selon l’accusation, Frédéric Péchier a pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l’adrénaline ou encore de l’héparine, pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients pris en charge par d’autres médecins anesthésistes.

"Tueur en série"

Après avoir soutenu pendant l’enquête que la plupart des cas étaient dus à des « erreurs médicales » de ses collègues ou à des aléas thérapeutiques, Frédéric Péchier a admis que, parmi les 30 cas qui lui sont imputés, 12 étaient des empoisonnements, dont cinq mortels. Mais il l’a répété : ce criminel en blouse blanche, ce n’est pas lui. L’avocate générale Thérèse Brunisso s’est efforcée de contrer deux arguments souvent brandis par la défense. D’abord qu’il n’y aurait pas de preuves dans ce dossier. C’est « faux », « nous avons tout un faisceau d’éléments qui conduisent » à l’accusé et « uniquement » à lui, a-t-elle relevé. Il est « faux » également d’affirmer qu’ « il faut être un fou furieux pour faire ça », car « la maladie mentale, la folie, ce n’est pas nécessaire pour caractériser un tueur en série », et « ce sont les faits qui déterminent la culpabilité », a insisté Mme Brunisso.

Pour l’avocat de la défense, Randall Schwerdorffer, qui plaidera l’acquittement lundi, le mobile d’une vengeance envers des collègues pour des motifs futiles ne tient pas. L’accusé, qui comparaît libre, encourt la réclusion à perpétuité. Le verdict est attendu d’ici au 19 décembre.

Nos derniers articles

Jacques Hélias, ancien maire de Montbéliard. | © Pays de Montbéliard Agglomération

Jacques Hélias, ancien maire de Montbéliard, est décédé

Maire de Montbéliard de 2008 à 2014 et président de Pays de Montbéliard de 2012 à 2014, Jacques Hélias est décédé ce jeudi 11 décembre.
Hubert Cusenier est le directeur général de Batifranc. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Hubert Cusenier : « Batifranc finance les projets immobiliers des chefs d’entreprise »

Batifranc propose en location de l’immobilier d’entreprise aux dirigeants et les accompagne pour financer leur projet, qu’il soit tertiaire ou industriel. Leur outil n°1 : le crédit-bail. La structure basée à Besançon, dont l’actionnaire principal est le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, mène une centaine d’opération immobilière dans la région. Entretien avec Hubert Cusenier, le directeur régional, rencontré dans les allées du Simi à Paris, le Salon de l’investissement immobilier.
Illustration emprunts et budget | © Le Trois P.-Y.R.

Grand Belfort : passe d’armes sur l’endettement

Pour Bastien Faudot, l’endettement du Grand Belfort, dérive dangereusement. Pour Damien Meslot, président du Grand Belfort, la communauté d’agglomération s’endette de façon vertueuse en empruntant pour des investissements.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC