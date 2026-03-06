Pour aiguiser l’esprit tactique, le 35e RI reproduit la bataille de Villersexel sur un plateau

9 janvier 1871. Il neige. Le froid est vif. Le terrain est particulièrement difficile. Belfort est assiégé depuis deux mois. Paris est encerclé par les Prussiens. La France est dans une posture extrêmement délicate. L’armée de l’Est, menée par le général Bourbaki, concentre encore quelques espoirs, même si ses hommes sont mal équipés et mal instruits. La volonté : couper les lignes de communication prussiennes entre les unités encerclant Paris et l’Allemagne, et débloquer le siège de Belfort. Le contact entre les deux armées se fait à Villersexel. Les Prussiens occupent la cité haut-saônoise à la mi-journée.

« Je vais fixer l’ennemi avec un régiment au sud de Villersexel », annonce un sous-officier, écusson à l’effigie de l’as de trèfle sur le bras. Il avance des pions d’unités françaises sur un plateau de jeu. « Je mets l’artillerie en batterie », embraie son voisin. Dans un salon du château de Villersexel, restauré à la fin du XIXe siècle après avoir été détruit lors de la bataille éponyme, une dizaine de sous-officiers de la 1re compagnie du 35e régiment d’infanterie de Belfort échange autour d’un vaste plan, reproduisant les positions du 9 janvier 1871.

Ils participent à un jeu de guerre, ou Wargame, façonné par le commandement du combat futur (CCF) ; cette unité est la référente en matière d’innovation pour penser le combat de demain. La 1re compagnie du 35e RI porte, par ailleurs, les traditions du 42e régiment d’infanterie, qui a participé à cette bataille de Villersexel. L’exercice permet ainsi de transmettre cette histoire militaire et de commémorer les 155 ans de la bataille, grâce aux historiens militaires du CEMS-Terre.