Porrentruy : de nouvelles règles pour permettre aux Français de retourner à la piscine ?

Début juillet, la décision de la municipalité de Porrentruy, dans le Canton et République du Jura, en Suisse, avait fait des vagues. Le 2 juillet, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler, signait un document limitant l’accès à la piscine de plein air (lire notre article). Jusqu’au 31 août, l’accès était réservé « aux personnes de nationalité suisse, aux titulaires d’un permis d’établissement et aux titulaires d’un permis de travail suisse valide ». En d’autres termes, la piscine était interdite d’accès aux étrangers. Entre l’ouverture de la piscine de plein air, mi-mai, et début juillet, une vingtaine de personnes ont dû être exclues et ont été interdites d’accès, « en raison de comportements inappropriés, d’incivilité et de non-respect des règles en vigueur à la piscine », justifiait alors le communiqué de presse de la municipalité.

Vendredi, Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort a rencontré le maire de Porrentruy, et le maire de Boncourt, Lionel Maitre, en qualité de responsable politique du secteur des loisirs au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIPD), qui gère la piscine, vendredi 28 novembre. Il les a rencontré en tant que président du groupe d’amitié Franco-Suisse au Sénat.