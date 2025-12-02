Porrentruy : de nouvelles règles pour permettre aux Français de retourner à la piscine ?

Début juillet, la décision de la municipalité de Porrentruy, dans le Canton et République du Jura, en Suisse, avait fait des vagues. Le 2 juillet, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler, signait un document limitant l’accès à la piscine de plein air (lire notre article). Jusqu’au 31 août, l’accès était réservé « aux personnes de nationalité suisse, aux titulaires d’un permis d’établissement et aux titulaires d’un permis de travail suisse valide ». En d’autres termes, la piscine était interdite d’accès aux étrangers. Entre l’ouverture de la piscine de plein air, mi-mai, et début juillet, une vingtaine de personnes ont dû être exclues et ont été interdites d’accès, « en raison de comportements inappropriés, d’incivilité et de non-respect des règles en vigueur à la piscine », justifiait alors le communiqué de presse de la municipalité.
Vendredi, Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort a rencontré le maire de Porrentruy, et le maire de Boncourt, Lionel Maitre, en qualité de responsable politique du secteur des loisirs au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIPD), qui gère la piscine, vendredi 28 novembre. Il les a rencontré en tant que président du groupe d’amitié Franco-Suisse au Sénat.
Achat en ligne des billets de la piscine de Porrentruy
La piscine de Porrentruy fait face à une double problématique : la première liée à l’affluence, qui peut dégrader le service si elle est trop forte et pas anticipée ; la seconde, des incivilités. « Les maîtres-nageurs faisaient plus la police que de la surveillance de baignade », rapporte Cédric Perrin. La capacité de la piscine est de 1 200 personnes. Mais l’idéal est d’avoir 900 visiteurs maximum, au même moment.
Selon le parlementaire, il n’y a aucune volonté « d’interdire » à tous les Français de venir. Il n’y a pas de volontés « anti-Français », assure Cédric Perrin. On ne cherche pas à pénaliser la majorité pour des incivilités d’une minorité. « On veut trouver des solutions », glisse-t-il. Du côté des incivilités, on évoque du chahut, des comportements irrespectueux envers les usagers et le personnel de la piscine, des urines dans les douches.
Plusieurs pistes sont évoquées, qui doivent être validées par le conseil municipal. La première est de restreindre les abonnements aux résidants suisses. Ensuite, les billets doivent être achetés en ligne pour venir à la piscine, impliquant ainsi d’enregistrer ses coordonnées. Un contrôle d’identité sera ainsi mis en place à l’entrée. S’il y a un problème, « il y aura exclusion », indique Cédric Perrin.