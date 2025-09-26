Porrentruy : les Français définitivement privés de piscine ?

Mi-septembre, dans Le Quotidien jurassien, le responsable politique du secteur des loisirs au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIPD), Lionel Maitre, soulignait le très bon bilan de la saison. « Les locaux se sont réapproprié leur piscine, nous y retrouvons maintenant le calme et la sérénité », a-t-il déclaré dans le journal, chiffre à l’appui.

818 abonnements ont été vendus, deux fois plus que l’année précédente. 40 000 entrées journalières ont été enregistrées au cours des 4 mois d’ouverture, contre 37 000 auparavant. Fin août, Lionel Maitre précisait dans Le Quotidien jurassien, « que la mesure ne sera vraisemblablement pas reprise la saison prochaine », évoquant « une mesure d’urgence ». « on cherche quelque chose de plus pérenne », a-t-il déclaré à nos confrères. D’ajouter : « Mais si ce qu’on met en place ne porte pas ses fruits, on devra peut-être y revenir. »

Cette décision avait suscité de vives polémiques, notamment en France, la piscine étant fréquentée par des Alsaciens et des Francs-Comtois. « Une interdiction globale de baignade pour les personnes étrangères est problématique et irritante », avait aussi écrit la commission fédérale contre le racisme (CFR).



« Cela a profondément marqué les esprits », convient Cédric Perrin, conseiller départemental du Territoire de Belfort, en séance du Département, ce jeudi 25 septembre. Il est, par ailleurs, président du groupe d’amitié France-Suisse, au Sénat. « Les Suisses n’ont pas complétement tort, mais on pénalise l’ensemble de la population pour quelques racailles », a-t-il lancé. Il souhaite rencontrer le président du district de Porrentruy pour évoquer les perspectives 2026.