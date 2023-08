Policière percutée par une voiture à Audincourt: un suspect arrêté

Un homme d’une trentaine d’années a été mis en examen et écroué, une semaine après le contrôle routier à Audincourt au cours duquel une policière a été percutée par une voiture, a indiqué ce lundi 14 août le parquet de Montbéliard. Le suspect, “connu de la justice pour avoir commis des infractions routières auparavant”, a été interpellé vendredi soir, puis mis en examen pour violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme (en l’espèce un véhicule), mais aussi pour conduite en état d’ivresse en récidive, sans permis de conduire et délit de fuite. Il été placé en détention provisoire, a indiqué à l’AFP le représentant du parquet.

Dans la nuit du 4 au 5 août, une policière avait été percutée par un automobiliste alors qu’elle effectuait avec un collègue des contrôles routiers dans une rue d’Audincourt. Cette femme de 31 ans avait été projetée à 4 mètres de distance, puis héliportée jusqu’à l’hôpital de Besançon, qu’elle avait finalement pu quitter dans la matinée avec des ligaments touchés au genou et des contusions. Elle a reçu deux mois d’arrêt de travail.

La voiture ne faisait pas partie de celles qui étaient contrôlées par les policiers. Ces derniers, qui n’avaient pas pu relever la plaque de la voiture, ont réalisé “un gros travail d’enquête” pour pouvoir remonter jusqu’au suspect, selon une source policière.