Plainte, banderoles lacérées : Errevet s’embrase autour des vachettes landaises

Dans les rues d’Errevet, les barrières métalliques s’alignent et les chapiteaux se montent. Ce week-end, le comité des fêtes organise sa toute première manifestation : « Les vachettes en folie ». Deux jours de festivités avec jeux intervillages, marché d’artisans, concert et repas dansant. Et, en vedette, des vachettes landaises de la société Ganaderia Aventura.
Mais à peine les banderoles installées, la fête a pris un goût amer. Deux ont été lacérées dans les communes voisines, à Evette-Salbert et Argiésans, une pétition circule et les réseaux sociaux bruissent de contestations. La venue de ces vachettes landaises en Haute-Saône a éveillé un vif débat. L’association Défense Animale Belfort est rapidement montée au créneau. Sa présidente, Chantal Girot, fulmine : « Ce mois-ci, c’est épuisant. C’est épuisant toute cette maltraitance. Des animaux utilisés pour le divertissement ? Nous sommes contre ! C’est irrespectueux. »
Elle juge la pratique « violente », sans considération pour « les besoins physiques et psychologiques de l’animal », et refuse tout dialogue avec les organisateurs : « Ils pourront me dire ce qu’ils veulent, même si l’animal n’est pas mis à mort, il est malmené. N’importe quelle personne censée trouve ça idiot. »
« Sport traditionnel »
L’association a sollicité mairie et préfecture, sans retour. Elle appelle désormais au boycott de l’événement et prévient qu’une action en justice est fortement envisagée. « La pratique de la tauromachie n’est autorisée que dans les départements où c’est une tradition locale », insiste Chantal Girot.
En effet, l’article 521-1 du Code pénal, qu’elle cite comme preuve, prévoit bien une interdiction des corridas dans les régions où il ne s’agit pas d’une « tradition locale ininterrompue ». Mais cet article ne stipule rien sur une possible interdiction des vachettes des courses landaises.
Les courses landaises ne tombent pas non plus sous l’interdiction des sévices graves aux animaux, car juridiquement, il ne s’agit pas d’une mise à mort de l’animal : la course landaise est considérée comme un spectacle sportif traditionnel, reconnu comme tel par le ministère des Sports depuis 1976 et encadré par la Fédération française de la course landaise. Elles sont aussi inscrites depuis 2020 à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France.
Une mobilisation locale
Pour les défenseurs de la cause animale, peu importe leurs statuts, il s’agit de maltraitance. À Evette-Salbert, une commune voisine, Claude Squarzoni a lancé une pétition qui dépasse déjà 350 signatures. « C’est la première fois que je me mobilise comme cela. Mais ça a été épidermique », confie l’ancienne institutrice. En découvrant, dans son village, la banderole qui annonçait l’événement, elle raconte sa stupeur : « Quand j’ai vu cela, les bras m’en sont tombés. On voit un cirque qui ne dit pas son nom. » Elle dit avoir contacté préfecture et mairie, sans réponse. « On se demande ce qu’il s’est passé dans la tête de la mairie », lâche-t-elle.
Comme l’association, elle dénonce une instrumentalisation des animaux : « L’argument de la société qui amène les vachettes est de dire qu’elle apporte sa culture pour des gens qui ne peuvent pas venir dans le Sud-Ouest, moi je réponds que leur culture, on la connaît déjà toute l’année avec le foie gras. »
« Ma pétition a plus de signatures que d’habitants dans le village. Qu’est-ce que ces courses landaises viennent faire dans le fin fond de la Haute-Saône ? », insiste-t-elle. Son opposition a aussi des racines personnelles : « Plus jeune, j’ai été traumatisée par une de ces courses. J’ai assisté à un accident. » Un témoignage qui fait écho à un incident survenu le 14 août à Dax, où une vache est morte en piste et un écarteur sévèrement blessé, un fait jugé « rarissime » par nos confrères d’Ici Gascogne (lire ici).
« Toutes les précautions sont respectées »
La préfecture de Haute-Saône, sollicitée, assure que la manifestation est parfaitement encadrée. « L’événement a été déclaré auprès de nos services. Il prévoit la participation, par roulement, de 8 vaches landaises dans un corral pendant une heure. Toutes les précautions sanitaires sont respectées : les animaux proviennent d’un même troupeau et ont fait l’objet de dépistages réglementaires », précise-t-elle.
Un argument sur lequel s’appuie aussi le comité des fêtes d’Errevet, qui se dit dépassé par la controverse. Mardi 26 août, Gérald Loiseau, membre du comité, ajuste les barrières du futur enclos. « C’est une manifestation très rurale où on voulait partager des traditions et coutumes françaises. On s’est dit que les vachettes landaises, ce serait sympa. On était loin de se douter… », souffle-t-il.
Depuis plusieurs jours, menaces et qualificatifs peu flatteurs pleuvent sur les réseaux sociaux, poursuit Gérald Loiseau. Deux banderoles du comité des fêtes ont en effet été lacérées à Evette-Salbert et Argiésans, confirme-t-il. « Ça devient vraiment préoccupant. Ce n’était pas juste un petit coup de cutter. C’était frénétique ! » Il dénonce « un paradoxe incroyable, où la violence animale est dénoncée mais appliquée sur le matériel du comité et sur les réseaux sociaux ». Une plainte a été déposée « et les services de police et gendarmerie prennent cela très au sérieux », précise-t-il.
Près de 100 bénévoles
Le comité des fêtes rappelle que la société engagée « est immatriculée et peut exercer partout en France » et insiste : « Il y a de la désinformation. Les vachettes ne sont même pas touchées ! Ce n’est pas de la corrida. »
Près de 100 bénévoles participent à l’organisation, soit presque la moitié du village. « Quelques personnes ont été dans une forme de réserve. Mais sont restées mesurées. C’est à l’extérieur du village que cela prend des proportions », estime Gérald Loiseau.
Malgré les critiques, l’équipe garde son cap : « On essaye de dissocier. On fait ça de manière paisible. C’est génial l’engouement qu’il y a autour, les gens sont enthousiastes, mobilisés », sourit-il. Les organisateurs espèrent accueillir jusqu’à 1 000 visiteurs par jour.