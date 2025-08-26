Plainte, banderoles lacérées : Errevet s’embrase autour des vachettes landaises

Dans les rues d’Errevet, les barrières métalliques s’alignent et les chapiteaux se montent. Ce week-end, le comité des fêtes organise sa toute première manifestation : « Les vachettes en folie ». Deux jours de festivités avec jeux intervillages, marché d’artisans, concert et repas dansant. Et, en vedette, des vachettes landaises de la société Ganaderia Aventura.

Mais à peine les banderoles installées, la fête a pris un goût amer. Deux ont été lacérées dans les communes voisines, à Evette-Salbert et Argiésans, une pétition circule et les réseaux sociaux bruissent de contestations. La venue de ces vachettes landaises en Haute-Saône a éveillé un vif débat. L’association Défense Animale Belfort est rapidement montée au créneau. Sa présidente, Chantal Girot, fulmine : « Ce mois-ci, c’est épuisant. C’est épuisant toute cette maltraitance. Des animaux utilisés pour le divertissement ? Nous sommes contre ! C’est irrespectueux. »

Elle juge la pratique « violente », sans considération pour « les besoins physiques et psychologiques de l’animal », et refuse tout dialogue avec les organisateurs : « Ils pourront me dire ce qu’ils veulent, même si l’animal n’est pas mis à mort, il est malmené. N’importe quelle personne censée trouve ça idiot. »