Philippe Zeiger, l’étoile de la simplicité au Pot d’Étain

Si le guide Michelin représente une reconnaissance, ce n’est pas lui qui guide ses choix au quotidien. « La pression au quotidien, c’est de vouloir bien faire pour contenter notre clientèle. »Malgré un contexte économique difficile, le restaurant peut compter sur une clientèle fidèle, mêlant habitués et touristes de passage, notamment grâce à la proximité de l’A36. Une formule séduit une clientèle plus novice, plus pressée aussi, ou simplement curieuse : le menu du midi à 48 euros. Entrée, plat, dessert, eau, un verre de vin et un café.« C’est un menu qu’on a toujours fait. Un menu sympa, raffiné, à un prix relativement correct. Cela permet à certains de faire un premier pas dans la maison. Avec ce montant, on ne prend pas de risque, on essaye. »

Si Philippe Zeiger devait choisir un produit de prédilection, ce serait le poisson. Sa compagne, Florence, a des origines bretonnes. « À chaque fois que l’on va voir ses parents, on est contents de faire une cure de fruits de mer ou de poisson. » Un plaisir qu’il partage avec ses clients. Au Pot d’Étain, il travaille langoustines, Saint-Jacques, turbot, bar, et bien d’autres produits de la mer, loin de ne se limiter aux spécialités locales comme la truite, la grenouille ou la carpe. « Je pense qu’au fil du temps, je me lasserais. Alors que là, c’est un terrain de jeu et les clients sont demandeurs. »

L’étoile Michelin fait rêver son lot de cuisiniers. Pour Philippe Zeiger, la recette du succès repose sur trois ingrédients : « Être enthousiaste, rigoureux, bien entouré. » Et, avec un sourire, il ajoute : « Rester humble, honnête et savoir ce qu’on veut faire et ce que l’on est capable de faire.En toute simplicité. » À l’image de sa cuisine !