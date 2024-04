Pays de Montbéliard : une opération « place nette », 11 gardes à vue et 26 000 euros d’avoirs criminels

Du 8 au 10 avril, une opération « place nette » s’est déroulée sur l’arrondissement du pays de Montbéliard. Une opération réalisée avec le procureur de la République, Paul-Edouard Lallois, qui s’inscrit dans le cadre des actions de lutte contre la délinquance liée aux trafics de stupéfiants au niveau national.

Trois jours d’opération, 400 militaires de la gendarmerie nationale du Doubs, deux pelotons de gendarmerie mobile Guépard, deux équipes cynophiles ainsi que plusieurs drones ont été engagés. Les communes de Bethoncourt, Grand-Charmont, Étupes et Hérimoncourt ont été particulièrement ratissées.

Plusieurs objectifs avaient été fixés, explique la préfecture du Doubs dans un communiqué de presse : contrôler les parties communes des immeubles, des garages. Harceler les points de deal connus des services, organiser des contrôles routiers et faire des contrôles dans la lutte contre le travail illégal.

À Montbéliard, Audincourt et Valentigney, « 210 agents de la police nationale, dont deux équipes cynophiles ont été engagées pour déstabiliser les points de deals, les contrôles routiers et de débits de boisson ainsi que des actions de contrôle anti-fraude », relate la préfecture du Doubs. Au total, au 11 avril, la police nationale annonce avoir contrôlé 1 544 personnes, dressé 73 verbalisations, 12 amendes forfaitaires délictuelles. Elle a aussi mené 15 interpellations.

En tout, ce sont 26 000 euros d’avoirs criminels qui ont été saisi et 11 individus placés en garde à vue, 9 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ou blanchiment et 2 pour travail dissimulé et suspicion de recel de vol. À l’issue de ces gardes à vue, deux individus font l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Montbéliard. Une autre personne a été déférée devant un juge d’instruction puis placée en détention provisoire.