Pays de Montbéliard : un enseignant menacé de mort après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo

Le procureur de Montbéliard a ouvert une procédure pour « menace de mort sur un enseignant » et la collégienne a été entendue en garde à vue. « Elle a immédiatement reconnu avoir tenu ces propos, mais elle a assuré que c’était une mauvaise blague qu’elle regrettait amèrement », relève M. Lallois. « C’est une jeune fille totalement immature qui ne se rend pas compte de la portée de ses propos », selon lui. La collégienne et sa famille « ne sont pas du tout radicalisées » et « sont inconnues de la justice », ajoute le magistrat, notant que « tous les services de l’État se sont vite mobilisés pour être sûrs qu’on ne passait pas à côté d’une affaire type Samuel Paty », un enseignant décapité en 2020 par un islamiste radical tchétchène après avoir présenté une caricature de Mahomet en cours.