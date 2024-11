Pascal Picq : « Est-ce que Sapiens pourra se maintenir sur Terre après 2050 ? »

Avec l’arrivée de l’agriculture, il y a 10 à 12 000 ans, on invente le travail, la sédentarisation et la concentration de l’habitat ; c’est une seconde évolution marquante de l’espèce. « Les peuples agricoles ont perdu 30 % de robustesse musculo-squelettique et 200 cm3 de cerveau, par rapport à l’homme de Cro-Magnon, qui vivent dans des économies de cueilleurs-chasseurs », indique-t-il. Un témoignage de la plasticité de l’espèce humaine et de sa capacité d’évolution. Dans l’évolution humaine, la transformation la plus incroyable et la plus rapide est celle de la génération du baby-boom. En une poignée de décennies, l’espérance de vie en bonne santé d’un être humain a bondi.

Julian Huxley, biologiste, est président de l’Unesco. Il conceptualise alors le transhumanisme, mais dans une acceptation bien différente des idéologies actuelles. Son idée : améliorer l’environnement dans lequel nous vivons afin d’exprimer des potentialités jamais vues de l’espèce humaine.

Force est de constater, qu’aujourd’hui, l’environnement ne s’améliore pas : l’urbanisation, la pollution, la numérisation. Depuis deux décennies, le monde est bousculé. Et de plus en plus rapidement. Des éléments qui peuvent, corrélés à la plasticité de l’espèce, se retourner contre Sapiens. « Cette plasticité nous met en danger », convient l’anthropologue de l’évolution. « Est-ce que Sapiens pourra se maintenir sur Terre après 2050 ? » questionne-t-il alors. Pascal Picq n’est pas inquiet sur notre capacité à nourrir 9 ou 10 milliards d’êtres humains ; Les Nations unies envisagent 9,7 milliards d’humains en 2050 et 10,4 milliards en 2100. Lui s’inquiète de l’avenir de l’espèce dès 2050, observant la baisse de la libido et de la fertilité, facteurs limitant de la reproduction. Et de citer une anecdote : « J’ai donné, il y a quelques mois, une conférence pour des acteurs de l’assurance. Ils étaient inquiets par la hausse des coûts de santé liés au vieillissement des baby-boomers. Je leur ai dit que le problème, c’était déjà la jeune génération, dont la moitié ne va pas bien du tout : elle ne bouge plus, elle est devant les écrans, elle est en surpoids, elle a une perte de libido… » Selon lui, cela traduit « une situation de mal-évolution », qui « touche l’avenir de sapiens de manière immédiate », alerte Pascal Picq.