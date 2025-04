Pas de TER entre Belfort et Besançon trois week-ends en avril

Ces travaux de modernisation, menés par SNCF Réseau, visent à « améliorer la fiabilité et la sécurité de la ligne ». L’opération nécessitera des interventions sur plusieurs portions du tracé.

Durant ces trois week-ends, un service de substitution par autocar sera mis en place pour assurer la continuité des déplacements entre Besançon et Belfort. « Certains trains circuleront entre Belfort et Montbéliard », indique également la SNCF. Les horaires et les modalités de ce service seront disponibles sur les plateformes officielles de la SNCF, notamment le site TER Bourgogne-Franche-Comté et le compte X (ex-Twitter) @TER_BFC_Trafic.

Les voyageurs sont invités à anticiper leurs trajets et à consulter régulièrement les mises à jour communiquées par la SNCF. Pour plus d’informations, ils peuvent se rendre sur les sites Mobigo et TER Bourgogne-Franche-Comté.