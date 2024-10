Dans cette même lettre, les représentants syndicaux s’interrogent sur la finalité des réformes annoncées. « Parlons vrai M Kasbarian, que cherchez vous ? La fin de l’hôpital public ? La privatisation ? » Ils appellent les autorités, et notamment Guillaume Kasbarian, ministre en charge de la Santé, à venir constater sur place la situation critique des agents hospitaliers, les difficultés de recrutement, et les fermetures de lits et de services.

Ils appellent le gouvernement à reconsidérer ses décisions avant qu’il ne soit trop tard. « Ouvrez les yeux et revoyez votre copie avant d’en arriver là car sans modification de votre part, il est fort à parier que vous n’aurez plus que vos yeux pour pleurer et des regrets plein la tête lorsque vous aurez besoin de nous mais que nous ne serons plus là pour répondre », menacent-ils. Une mobilisation est annoncée pour le 29 octobre devant l’hôpital nord Franche-Comté dès 13h30.