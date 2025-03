Où en est l’égalité femmes-hommes en Bourgogne-Franche-Comté ?

Le triathlon de Belfort est de retour après une année d’absence, avec une nouvelle association à sa tête, Trilion Belfort. Il est programmé les 17 et 18 mai, toujours dans son écrin du Malsaucy, qui accueille les épreuves de natation et de course à pied. La boucle cycliste passe par le Salbert, Plancher-Bas et Auxelles-Haut. Les chiffres à retenir.