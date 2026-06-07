Opération nettoyage de la Savoureuse pour les étudiants de l’Esta

Comme l’année dernière, les étudiants de l’École supérieure de technologies et des affaires (ESTA) se sont mobilisés pour nettoyer la Savoureuse (lire notre article). Après le passage du festival international de musiques (Fimu), de nombreux déchets se sont accumulés dans le lit et sur les berges de la rivière. L’opération « Ensemble nettoyons la rivière » est organisée en partenariat avec l’entreprise VMC pêche, la Ville de Belfort et la Fédération de pêche du Territoire de Belfort. « L’idée c’était d’avoir des étudiants de l’Esta de Belfort qui participent à une opération de conservation et de préservation de l’environnement », indique Cyrille Mathieu, directeur général de VMC pêche et ancien étudiant de l’Esta.

Le rendez-vous était donné à 9h, place Corbis. Six estaliens sont descendus dans le lit de la Savoureuse. Ils étaient épaulés par douze élèves de la classe de pêche du lycée Jules Ferry de Delle. Les pieds dans l’eau et armés de pinces, ils ont sondé la rivière et ses berges. « Il y avait une personne sur la rive qui était équipée de lunettes polarisantes. Cela permet de repérer les différents déchets au fond de l’eau », raconte Cyrille Mathieu. Avec leurs barques, les jeunes ont remonté la rivière entre le E.Leclerc jusqu’en amont du pont Sadi Carnot.