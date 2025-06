À Belfort, des étudiants bénévoles nettoient la Savoureuse après le Fimu

« Grappin ! Grappin ! » Un cri répétitif résonne dans le lit de la Savoureuse. En ce matin du vendredi 13 juin, une opération de nettoyage de la rivière a été menée par huit étudiants bénévoles de l’Esta (Ecole supérieure des technologies et des affaires), accompagnés par l’entreprise VMC Pêche, la fédération de pêche du Territoire de Belfort, ainsi que la Ville de Belfort.

En bottes en caoutchouc et salopette de pêche, les participants ont passé aux cribles les eaux de la Savoureuse du pont Gambetta jusqu’à la passerelle des lettres. L’objectif était de ramasser les déchets tombés dans la rivière après le Fimu, mais aussi « de sensibiliser à l’impact qu’on a en tant que citadin, précise Cyrille Mathieu, directeur général de VMC Pêche. Quand on a une belle rivière qui traverse une ville comme Belfort, il faut y faire attention. La rivière s’écoule et plus on s’approche des océans, plus on voit l’accumulation des déchets urbains. C’est en ce moment le sommet pour les océans, mais on n’oublie souvent que les plages de France commencent déjà à être polluées au cœur de la France, dans nos rivières. »