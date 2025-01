Nouvelle campagne de vaccination aux papillomavirus humains dans les collèges

Cette action de prévention vise un taux de couverture vaccinale de 80 % chez les filles et les garçons de 11 à 14 ans à horizon 2030, explique l’ARS. Qui rappelle : « La vaccination contre les HPV, recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les filles et garçons âgés de 11 à 14 ans, prévient jusqu’à 90 % des infections à l’origine de cancers du col de l’utérus en particulier. »