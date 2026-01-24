Nord Franche-Comté: unis pour protéger les enfants témoins d’homicides à la maison

« L’objectif de ce protocole est de protéger immédiatement l’enfant, reconnaître son statut de victime et sécuriser son parcours médico-psychologique et social », assure Sandrine Bulet, directrice territoriale de l’Agence régionale de santé (ARS). Ce jeudi 22 janvier, les acteurs de la justice et de la santé de Franche-Comté se sont retrouvés à l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans pour signer le protocole « enfants témoins de féminicides et homicides au domicile au sein du couple ». Un partenariat qui regroupe : les parquets de Belfort, Montbéliard et Vesoul ; le parquet général de la cour d’appel de Besançon ; l’hôpital Nord Franche-Comté avec l’appui de l’Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté ; le centre régional de psychotraumatisme de Novillars ; les services départementaux de protection de l’enfance.

« Le protocole permet un cadre structurant pour assurer une prise en charge coordonnée par tous les services, rapide et sécurisée des enfants », explique la directrice territoriale de l’ARS. Selon le ministère de l’intérieur, en France, 138 personnes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires de vie en 2024, dont 107 femmes. Durant cette même année, 7 enfants mineurs sont décédés dans un contexte de violences conjugales et 94 enfants sont devenus orphelins d’au moins un de leurs parents. Pour accompagner au mieux les enfants dans cette épreuve traumatique, le protocole des enfants témoins d’homicide a été lancé en 2016 en Seine-Saint-Denis sous le statut de dispositif expérimental. En Franche-Comté, il a déjà été adapté au niveau départemental, en janvier 2025, dans le Doubs.