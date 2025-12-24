Nord Franche-Comté : une dizaine de sites médicaux labellisés « Réseau France Santé »

Le réseau France santé vise à garantir un accès aux soins pour tous les Français, à moins de 30 minutes de chez eux, et un rendez-vous médical sous 48 heures. En Bourgogne-Franche-Comté 103 structures volontaires ont été labellisées ou le seront d’ici à la fin du mois de décembre. De nouvelles labellisations interviendront en 2026. On compte parmi ces structures une majorité de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP – plus de 70), mais aussi des centres de santé (17), des cabinets de groupe (3), hôpitaux de proximité (5), des équipes de soins primaires (3), un centre de soins non programmés et un médicobus, indique l’ARS (agence régionale de santé) dans un communiqué.

Quatre critères principaux, définis nationalement, ont été pris en compte pour obtenir la labellisation:

La présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière

Des consultations sans dépassement d’honoraires (secteur 1)

Une ouverture au moins cinq jours par semaine

La participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (SAS), c’est-à-dire proposer un rendez-vous dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite.

« Cette labellisation va permettre d’engager des actions complémentaires pour améliorer l‘accès à la santé dans la région, en particulier pour faciliter plusieurs parcours de soins (insuffisance cardiaque, santé mentale, diabète…), développer la prévention (nutrition, obésité, asthme…), ou encore la télémédecine et la téléexpertise (dermatologie, cardiologie…) et enfin renforcer les coopérations entre les acteurs de santé pour améliorer les prises en charge », indique l’ARS dans son communiqué.

Voici la liste des établissements labellisés en ce mois de décembre 2025 :

Territoire de Belfort

Menoncourt : MSP Les Errues

Delle : MSP de Delle

Rougemont-le-Château : MSP de Rougemont Le Château

Giromagny : MSP de Giromagny

Grandvillars : centre de santé municipal

Bessoncourt : Centre de santé Amaëlles

Belfort : centre de soins non programmés

Doubs

Pont-de-Roide : MSP Rudipontaine

Audincourt : Centre Municipal de Santé

Haute-Saône

Héricourt : CDS « Du fil au soin »

L’ensemble de centres labellisés « France Santé » est téléchargeable sur cette page.