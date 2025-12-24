Nord Franche-Comté : une dizaine de sites médicaux labellisés « Réseau France Santé »

La salle de réveil du service de chirurgie ambulatoire de l'Hôpital privé de la Miotte.
La salle de réveil du service de chirurgie ambulatoire de la clinique de La Miotte, à Belfort. | ©Le Trois – Jade Belleville
En bref

L’agence Régionale de Santé annonce que 103 structures ont été labellisées « France santé » en Bourgogne-Franche-Comté. Une dizaine sont dans le nord Franche-Comté. L’un des engagements de ce réseau est de pouvoir obtenir un rendez-vous sous 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite.

Le réseau France santé vise à garantir un accès aux soins pour tous les Français, à moins de 30 minutes de chez eux, et un rendez-vous médical sous 48 heures. En Bourgogne-Franche-Comté 103 structures volontaires ont été labellisées ou le seront d’ici à la fin du mois de décembre. De nouvelles labellisations interviendront en 2026. On compte parmi ces structures une majorité de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP – plus de 70), mais aussi des centres de santé (17), des cabinets de groupe (3), hôpitaux de proximité (5), des équipes de soins primaires (3), un centre de soins non programmés et un médicobus, indique l’ARS (agence régionale de santé) dans un communiqué.

Quatre critères principaux, définis nationalement, ont été pris en compte pour obtenir la labellisation:

  • La présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière
  • Des consultations sans dépassement d’honoraires (secteur 1)
  • Une ouverture au moins cinq jours par semaine
  • La participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (SAS), c’est-à-dire proposer un rendez-vous dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite.

« Cette labellisation va permettre d’engager des actions complémentaires pour améliorer l‘accès à la santé dans la région, en particulier pour faciliter plusieurs parcours de soins (insuffisance cardiaque, santé mentale, diabète…), développer la prévention (nutrition, obésité, asthme…), ou encore la télémédecine et la téléexpertise (dermatologie, cardiologie…) et enfin renforcer les coopérations entre les acteurs de santé pour améliorer les prises en charge », indique l’ARS dans son communiqué.

Voici la liste des établissements labellisés en ce mois de décembre 2025 :

Territoire de Belfort

  • Menoncourt : MSP Les Errues
  • Delle : MSP de Delle
  • Rougemont-le-Château : MSP de Rougemont Le Château
  • Giromagny : MSP de Giromagny
  • Grandvillars : centre de santé municipal
  • Bessoncourt : Centre de santé Amaëlles
  • Belfort : centre de soins non programmés

Doubs

  • Pont-de-Roide : MSP Rudipontaine
  • Audincourt : Centre Municipal de Santé

Haute-Saône

  • Héricourt : CDS « Du fil au soin »

L’ensemble de centres labellisés « France Santé » est téléchargeable sur cette page.

