Nommay : leur plateforme parie sur la bonne étoile pour trouver l’âme soeur

Si c’est l’aîné qui a eu l’idée, son jeune cousin fait tout pour faire connaître le site internet. Quitte à se tourner vers des contenus plutôt grivois. Sur Tik Tok, notamment, Jumeau Astral est présent et propose des vidéos tournant notamment autour de la sexualité, en lien avec l’astrologie. Par tous les moyens, l’envie de se faire connaître est présente. Certaines vidéos se calquent sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux actuellement, comme des contenus pour savoir quel signe astrologique est « le plus timide » ou le plus « capricieux », « drôle », « radin », ou « hypocondriaque ». À ce jour, leur page compte plus de 2 000 abonnés.

Sur le site, pas question de s’ennuyer si on ne trouve pas de jumeau astral. En sélectionnant des caractéristiques précises, on retombe sur le même concept que beaucoup de sites de rencontres : trouver l’amour en cochant hommes ou femmes, la distance, ou l’âge. Mais pour rester dans le thème, il sera quand même possible de trouver un partenaire en fonction du signe astrologique, si la curiosité vous invite à dépasser l’idée de trouver votre jumeau astral…

Et si, l’objectif de trouver l’amour sur la plateforme n’est pas atteint, il sera au moins possible de trouver des conseils sur les principaux sujets de conversations lors de rendez-vous, des conseils pour réagir face à un comportement irrespectueux ou encore des informations tel que connaître son signe du zodiaque chinois. Une prédominance de l’astrologie sur le site plutôt amusante alors que le fondateur l’affirme : « Ca m’intéresse un peu comme tout le monde.» Finalement, pas plus que ça. Mais ce n’est pas nécessaire, explique-t-il. Pour lui, il suffit d’être curieux.