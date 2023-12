Ni corps ni aveux : Nicolas Zepeda rejugé pour l’assassinat de Narumi Kurosaki

“Dix mois n’étaient pas de trop, à la fois pour étudier le dossier, trouver de nouveaux éléments à produire, et réfléchir à d’autres pistes”, concède à l’AFP l’avocat clermontois. “Heureusement que le procès a été renvoyé, je ne vois pas comment j’aurais pu le défendre au pied levé.” Avec le renfort de Sylvain Cormier, la nouvelle équipe de défense compte bien apporter “une autre lecture du dossier” pour “essayer de changer la donne”. A cette fin, ils ont fait réaliser une nouvelle expertise psychiatrique et pourraient s’appuyer sur de nouveaux témoins à l’audience. “Les choses ont changé”, insiste Me Cormier. Nicolas Zepeda “n’est plus détenu à l’isolement”, comme lors du procès en première instance. “Quand vous ne parlez à personne pendant des mois, vos facultés s’effondrent, c’est terrifiant d’aller ensuite affronter une cour d’assises.” Surtout, le Chilien a appris le français en détention, et pourrait demander à répondre directement à certaines questions, sans traducteur. “Un interprète, ça crée un écran entre l’accusé et ses juges, une interface préjudiciable qui a pu en partie alimenter une image de monstre froid, insensible”, regrette l’avocat.

Les parties civiles, elles aussi, espèrent un déroulé différent. “Je garde l’espoir d’un aveu dans ce second procès”, déclare ainsi à l’AFP Randall Schwerdorffer, avocat du compagnon de Narumi au moment de sa disparition. Il se rappelle d’un Nicolas Zepeda “très chancelant, plusieurs fois” en première instance.