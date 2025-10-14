Mulhouse : une ado se suicide quelques heures après avoir porté plainte pour harcèlement

(AFP)
« Des premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un décès à la suite d’un suicide », a déclaré le procureur de la République, Nicolas Heitz, dans un communiqué. L’adolescente avait déposé plainte au commissariat central dimanche peu avant 23h, expliquant avoir été victime d’une rixe dans l’après-midi dans le centre-ville de Mulhouse.
La police de Mulhouse saisie de l'enquête de ce suicide
Elle a « dénoncé des faits de violences en réunion venant de se produire, d’appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral », indique le communiqué du procureur qui précise que selon « les premiers éléments de l’enquête, les faits dénoncés n’auraient pas été commis dans un cadre scolaire ». Une enquête, confiée par le parquet de Mulhouse, a été ouverte pour déterminer les causes de la mort.