PUB

Morvillars : 155 000 euros pour l’église Saint-Martin

Église Saint-Martin de Morvillars, construite à la fin du XIXe siècle.
L'église Saint-Martin de Morvillars, construite à la fin du XIXe siècle. | ©CC BY-SA 3.0 – Rauenstein

La sélection de l’église Saint-Martin parmi les lauréats du Loto du patrimoine avait été annoncée en septembre. Le montant de l’aide est désormais connu.

(AFP)

L’annonce avait été faite le 1er septembre : l’église Saint-Martin de Morvillars figure parmi les lauréats 2025 du Loto du patrimoine (lire notre article ici). Ce mercredi 17 décembre, les montants attribués aux différents bénéficiaires ont été annoncés : 155 000 euros sont affectés à l’église Saint-Martin. 102 sites ont été sélectionnés en 2025 pour les départements métropolitains et collectivités d’outre-mer. Le montant global des aides attribué s’élève à 21,4 millions d’euros, répartis entre les 102 sites départementaux.

Le site internet de la de la fondation du patrimoine précise la nature des travaux à effectuer pour rénover cet édifice : « Malgré les efforts déjà engagés pour la sauvegarde de l’église, notamment la réfection du toit et de l’installation électrique, la commune a besoin de fonds complémentaires pour pouvoir poursuivre les travaux. En effet, ces premiers travaux ont permis d’éviter le pire, mais de nombreux enchevêtrements subsistent, mettant en péril l’intégralité de l’édifice. Parmi les problèmes les plus alarmants, l’affaissement progressif des vitraux. La structure même du clocher présente des fissures préoccupantes, signalant un affaiblissement possible de l’ossature. A l’intérieur, le plâtre des voûtes centrale se délite peu à peu, signe d’une dégradation avancée. Des infiltrations d’eau persistent sous les vitraux, aggravant l’état général des murs et des finitions. Le sol n’est pas épargné, plusieurs dalles de l’allée centrale sont cassées. Sans intervention rapide, ces désordres risquent d’accélérer la dégradation

Dans les autres départements de Franche-Comté, les lauréats sont : Dans le Doubs, l’ancienne tuilerie du Schiste de Lods, qui reçoit 270 000 euros ; en Haute-Saône, le lavoir-fontaine-abreuvoir de Nantilly, qui reçoit 30 000 euros ; dans le Jura, 175 000 euros sont attribués à la maison du jardinier du château de Verreux, à Arbois.

Jusqu’au 28 février 2026 pour déposer un projet

L’appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2026 est toujours en cours, et sera clôturé le 28 février 2026. Les projets doivent être soumis en ligne avant cette date pour être étudiés par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.missionbern.fr/signaler-un-site.

770 projets ont été signalés pour l’édition 2025. Les candidatures déposées sur le site www.missionbern.fr sont instruites par les délégations départementales et régionales de la Fondation du patrimoine, composées de bénévoles et de salariés, précise le dossier de presse . Le ministère de la Culture, au travers de ses directions régionales des affaires culturelles, participe à ce premier examen, en particulier des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Après l’instruction locale des candidatures notamment au regard des critères de la Mission, la liste des projets et leur financement est arrêtée par la Fondation du patrimoine en fonction des ressources disponibles, sur proposition du comité de sélection présidé par Stéphane Bern et composé de représentants de la Fondation du patrimoine, de FDJ United et du ministère de la Culture. Il se réunit deux fois par an.

Dix-huit projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et un projet par département sont retenus chaque année, selon quatre critères principaux : l’intérêt patrimonial et culturel ; l’état de péril ; la maturité du projet ; ses répercussions sur le territoire et le projet de valorisation.

Nos derniers articles

,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Automobile : l’Union européenne assoupli l’objectif du tout-électrique en 2035

Les constructeurs européens ne devront plus produire uniquement des véhicules électriques en 2025 : cette mesure phare du "Pacte vert" a été assouplie. Les constructeurs devront réduire de 90 % les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport aux niveaux de 2021, et compenser les 10 % d'émissions restantes.
,
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre.

FC Sochaux : Alexandre Pierre pérennise l’histoire du club en Coupe du Monde

La sélection d'Haïti, dont fait partie le gardien du FC Sochaux-Montbéliard Alexandre Pierre, a obtenu son billet pour la Coupe du Monde 2026. Un événement pour l’île caribéenne et une fierté pour le club. Même si 57 joueurs passés dans ses rangs ont déjà été retenus pour le rendez-vous planétaire.
L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon : l’annonce du verdict du procès Péchier avancée de vendredi à jeudi

Le procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier a débuté le 8 septembre à Besançon, soit quinze semaines d’audience. Prévu pour vendredi, le verdict sera finalement avancé à ce jeudi 18 décembre.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC