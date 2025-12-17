Morvillars : 155 000 euros pour l’église Saint-Martin

(AFP)
L’annonce avait été faite le 1er septembre : l’église Saint-Martin de Morvillars figure parmi les lauréats 2025 du Loto du patrimoine (lire notre article ici). Ce mercredi 17 décembre, les montants attribués aux différents bénéficiaires ont été annoncés : 155 000 euros sont affectés à l’église Saint-Martin. 102 sites ont été sélectionnés en 2025 pour les départements métropolitains et collectivités d’outre-mer. Le montant global des aides attribué s’élève à 21,4 millions d’euros, répartis entre les 102 sites départementaux.
Le site internet de la de la fondation du patrimoine précise la nature des travaux à effectuer pour rénover cet édifice : « Malgré les efforts déjà engagés pour la sauvegarde de l’église, notamment la réfection du toit et de l’installation électrique, la commune a besoin de fonds complémentaires pour pouvoir poursuivre les travaux. En effet, ces premiers travaux ont permis d’éviter le pire, mais de nombreux enchevêtrements subsistent, mettant en péril l’intégralité de l’édifice. Parmi les problèmes les plus alarmants, l’affaissement progressif des vitraux. La structure même du clocher présente des fissures préoccupantes, signalant un affaiblissement possible de l’ossature. A l’intérieur, le plâtre des voûtes centrale se délite peu à peu, signe d’une dégradation avancée. Des infiltrations d’eau persistent sous les vitraux, aggravant l’état général des murs et des finitions. Le sol n’est pas épargné, plusieurs dalles de l’allée centrale sont cassées. Sans intervention rapide, ces désordres risquent d’accélérer la dégradation
Dans les autres départements de Franche-Comté, les lauréats sont : Dans le Doubs, l’ancienne tuilerie du Schiste de Lods, qui reçoit 270 000 euros ; en Haute-Saône, le lavoir-fontaine-abreuvoir de Nantilly, qui reçoit 30 000 euros ; dans le Jura, 175 000 euros sont attribués à la maison du jardinier du château de Verreux, à Arbois.
Jusqu’au 28 février 2026 pour déposer un projet
L’appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2026 est toujours en cours, et sera clôturé le 28 février 2026. Les projets doivent être soumis en ligne avant cette date pour être étudiés par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.missionbern.fr/signaler-un-site.
770 projets ont été signalés pour l’édition 2025. Les candidatures déposées sur le site www.missionbern.fr sont instruites par les délégations départementales et régionales de la Fondation du patrimoine, composées de bénévoles et de salariés, précise le dossier de presse . Le ministère de la Culture, au travers de ses directions régionales des affaires culturelles, participe à ce premier examen, en particulier des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Après l’instruction locale des candidatures notamment au regard des critères de la Mission, la liste des projets et leur financement est arrêtée par la Fondation du patrimoine en fonction des ressources disponibles, sur proposition du comité de sélection présidé par Stéphane Bern et composé de représentants de la Fondation du patrimoine, de FDJ United et du ministère de la Culture. Il se réunit deux fois par an.
Dix-huit projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et un projet par département sont retenus chaque année, selon quatre critères principaux : l’intérêt patrimonial et culturel ; l’état de péril ; la maturité du projet ; ses répercussions sur le territoire et le projet de valorisation.