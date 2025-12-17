Morvillars : 155 000 euros pour l’église Saint-Martin

L’appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2026 est toujours en cours, et sera clôturé le 28 février 2026. Les projets doivent être soumis en ligne avant cette date pour être étudiés par les délégations régionales de la Fondation du patrimoine, à l’adresse suivante : www.missionbern.fr/signaler-un-site.

770 projets ont été signalés pour l’édition 2025. Les candidatures déposées sur le site www.missionbern.fr sont instruites par les délégations départementales et régionales de la Fondation du patrimoine, composées de bénévoles et de salariés, précise le dossier de presse . Le ministère de la Culture, au travers de ses directions régionales des affaires culturelles, participe à ce premier examen, en particulier des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Après l’instruction locale des candidatures notamment au regard des critères de la Mission, la liste des projets et leur financement est arrêtée par la Fondation du patrimoine en fonction des ressources disponibles, sur proposition du comité de sélection présidé par Stéphane Bern et composé de représentants de la Fondation du patrimoine, de FDJ United et du ministère de la Culture. Il se réunit deux fois par an.

Dix-huit projets emblématiques du patrimoine des régions de métropole et collectivités d’outre-mer et un projet par département sont retenus chaque année, selon quatre critères principaux : l’intérêt patrimonial et culturel ; l’état de péril ; la maturité du projet ; ses répercussions sur le territoire et le projet de valorisation.