Morvillars : l’église Saint-Martin soutenue par le Loto du Patrimoine

L’église Saint-Martin de Morvillars, propriété des communes de Morvillars et de Méziré, a été construite entre 1883 et 1886. La construction de cette église, de style roman, rappelle la mairie de Morvillars sur son site Internet, a été financée par Juvénal Viellard et son épouse Marie-Laure Migeon. Ils en font don aux communes de Morvillars et Méziré le 26 février 1882. Le couple est inhumé dans une crypte, creusée sous le chœur de l’église.
La bâtisse vient d’être retenue par la Mission Stéphane-Bern, qui vise à préserver le patrimoine en péril ; l’annonce a été faite ce lundi 1er septembre. L’aide sera financée par l’intermédiaire du Loto du Patrimoine, dont la première édition remonte à 2018 ; le montant sera connu à la fin de l’année.
L’église comporte quelques éléments emblématique, dont un orgue d’exception, en chêne et de style néo-roman, inauguré en octobre 1894. « La façade d’origine est en étain. La console indépendante tournée vers l’autel comporte deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes. La traction est mécanique », détaille la municipalité. Il abrite également un retable de 1683, provenant de l’ancienne église et scuplté par Jost François Hermann, de Delle, rappelle la mairie. En 2012, l’église a failli être fermée. Depuis une décennie, une association s’est constituée pour porter le projet de restauration. D’importants travaux ont déjà été engagés depuis une décennie.
102 monuments retenus par le Loto du Patrimoine
L’église Saint-Martin est l’un des 102 monuments annoncés ce lundi ; plus de 770 projets ont été signalés pour cette édition 2025. Dans le Territoire de Belfort, l’ancienne synagogue de Foussemagne (lire notre article) ou encore le fort de la Justice de Belfort (lire notre article) ont déjà été soutenus dans le cadre de ce programme. « Aujourd’hui, plus de 75% des projets sélectionnés lors des 7 premières éditions sont d’ores et déjà̀ sauvés : 290 sont en cours et 440 sont terminés », se réjouit le Loto du Patrimoine.
Depuis le début du programme, plus de 1 000 sites ont bénéficié de soutiens dans leurs travaux de restauration. Plus de 325 millions d’euros ont été fléchés vers ces travaux : 180 millions d’euros issus du Loto du patrimoine ; 103 millions d’euros de crédits attribués par le ministère de la Culture aux projets portant sur des monuments historiques ; plus de 42 millions d’euros collectés par la Fondation du patrimoine provenant de mécénats d’entreprises, de dons de particuliers et de ses ressources propres.
Tickets de jeux et 8 tirages du loto
La FDJ propose des jeux « Mission patrimoine ». « Décliné en trois versions, le ticket est construit autour de six jeux et d’un jeu bonus, et met en avant les 18 sites emblématiques des régions sélectionnés par la Mission Patrimoine en 2025. Vendu 15 €, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Le montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l’État, soit 1,83 € par ticket acheté́, sera reversé à la Fondation du patrimoine », détaille le communiqué de presse du Loto du Patrimoine. Du 8 au 22 septembre, huit tirages Loto dédiés sont également organisés dans le cadre de ce dispositif.
Les fonds issus du Loto du Patrimoine sont attribués par la Fondation du Patrimoine, qui suit le bon déroulement des travaux et le respect des caractéristiques patrimoniales.