Morvillars : l’église Saint-Martin soutenue par le Loto du Patrimoine

L’église Saint-Martin de Morvillars, propriété des communes de Morvillars et de Méziré, a été construite entre 1883 et 1886. La construction de cette église, de style roman, rappelle la mairie de Morvillars sur son site Internet, a été financée par Juvénal Viellard et son épouse Marie-Laure Migeon. Ils en font don aux communes de Morvillars et Méziré le 26 février 1882. Le couple est inhumé dans une crypte, creusée sous le chœur de l’église.

La bâtisse vient d’être retenue par la Mission Stéphane-Bern, qui vise à préserver le patrimoine en péril ; l’annonce a été faite ce lundi 1er septembre. L’aide sera financée par l’intermédiaire du Loto du Patrimoine, dont la première édition remonte à 2018 ; le montant sera connu à la fin de l’année.

L’église comporte quelques éléments emblématique, dont un orgue d’exception, en chêne et de style néo-roman, inauguré en octobre 1894. « La façade d’origine est en étain. La console indépendante tournée vers l’autel comporte deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes. La traction est mécanique », détaille la municipalité. Il abrite également un retable de 1683, provenant de l’ancienne église et scuplté par Jost François Hermann, de Delle, rappelle la mairie. En 2012, l’église a failli être fermée. Depuis une décennie, une association s’est constituée pour porter le projet de restauration. D’importants travaux ont déjà été engagés depuis une décennie.