PUB

Morvillars : l’église Saint-Martin soutenue par le Loto du Patrimoine

Église Saint-Martin de Morvillars, construite à la fin du XIXe siècle. | ©CC BY-SA 3.0 – Rauenstein
L'église Saint-Martin de Morvillars sera soutenue par le Loto du Patrimoine 2025, dans le cadre de la mission Stéphane-Bern. | ©CC BY-SA 3.0 – Rauenstein

La 8e édition du Loto du patrimoine est lancée. Elle vise à sauvegarder du patrimoine en péril. Les 102 monuments soutenus viennent d’être dévoilés. Dans le Territoire de Belfort, c’est l’église Saint-Martin de Morvillars. Construite à la fin du XIXe siècle, elle abrite notamment un retable du XVIIe siècle.

L’église Saint-Martin de Morvillars, propriété des communes de Morvillars et de Méziré,  a été construite entre 1883 et 1886. La construction de cette église, de style roman, rappelle la mairie de Morvillars sur son site Internet, a été financée par Juvénal Viellard et son épouse Marie-Laure Migeon. Ils en font don aux communes de Morvillars et Méziré le 26 février 1882. Le couple est inhumé dans une crypte, creusée sous le chœur de l’église.

La bâtisse vient d’être retenue par la Mission Stéphane-Bern, qui vise à préserver le patrimoine en péril ; l’annonce a été faite ce lundi 1er septembre. L’aide sera financée par l’intermédiaire du Loto du Patrimoine, dont la première édition remonte à 2018 ; le montant sera connu à la fin de l’année.

L’église comporte quelques éléments emblématique, dont un orgue d’exception, en chêne et de style néo-roman, inauguré en octobre 1894. « La façade d’origine est en étain. La console indépendante tournée vers l’autel comporte deux claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes. La traction est mécanique », détaille la municipalité. Il abrite également un retable de 1683, provenant de l’ancienne église et scuplté par Jost François Hermann, de Delle, rappelle la mairie. En 2012, l’église a failli être fermée. Depuis une décennie, une association s’est constituée pour porter le projet de restauration. D’importants travaux ont déjà été engagés depuis une décennie.

102 monuments retenus par le Loto du Patrimoine

L’église Saint-Martin est l’un des 102 monuments annoncés ce lundi ; plus de 770 projets ont été signalés pour cette édition 2025. Dans le Territoire de Belfort, l’ancienne synagogue de Foussemagne (lire notre article) ou encore le fort de la Justice de Belfort (lire notre article) ont déjà été soutenus dans le cadre de ce programme. « Aujourd’hui, plus de 75% des projets sélectionnés lors des 7 premières éditions sont d’ores et déjà̀ sauvés : 290 sont en cours et 440 sont terminés », se réjouit le Loto du Patrimoine. 

Depuis le début du programme, plus de 1 000 sites ont bénéficié de soutiens dans leurs travaux de restauration. Plus de 325 millions d’euros ont été fléchés vers ces travaux : 180 millions d’euros issus du Loto du patrimoine ; 103 millions d’euros de crédits attribués par le ministère de la Culture aux projets portant sur des monuments historiques ; plus de 42 millions d’euros collectés par la Fondation du patrimoine provenant de mécénats d’entreprises, de dons de particuliers et de ses ressources propres.

Tickets de jeux et 8 tirages du loto

La FDJ propose des jeux « Mission patrimoine ». « Décliné en trois versions, le ticket est construit autour de six jeux et d’un jeu bonus, et met en avant les 18 sites emblématiques des régions sélectionnés par la Mission Patrimoine en 2025. Vendu 15 €, il permettra aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Le montant du prélèvement sur les mises revenant normalement à l’État, soit 1,83 € par ticket acheté́, sera reversé à la Fondation du patrimoine », détaille le communiqué de presse du Loto du Patrimoine. Du 8 au 22 septembre, huit tirages Loto dédiés sont également organisés dans le cadre de ce dispositif.

Les fonds issus du Loto du Patrimoine sont attribués par la Fondation du Patrimoine, qui suit le bon déroulement des travaux et le respect des caractéristiques patrimoniales.

Nos derniers articles

La cité judiciaire de Montbéliard, dans le Doubs.

Audincourt : deux suspects incarcérés après la découverte d’un corps

Un homme de 48 ans a été retrouvé dans un jardin d'un quartier pavillonnaire à Audincourt, mercredi 27 août. Il a été tué par balle sur fonds de trafic de stupéfiants et deux suspects ont été incarcérés, a indiqué lundi le procureur de Montbéliard.
Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

La vente de voitures neuves rebondit légèrement en août

Le marché automobile a progressé de 2,18% en août en France. Pas assez pour inverser la tendance globale depuis le début de l’année. Les constructeurs attendent impatiemment la prime électrique annoncée pour la fin du mois. L’hybride confirme son attrait auprès des acheteurs.
Frédéric Péchier, anesthésiste désormais soupçonné d'avoir empoisonné 32 patients (dont 13 ont été mortels) à l'hôpital de Besançon, arrive au palais de justice de Besançon le 8 mars 2023.

Anesthésiste de Besançon : ce que l’on sait de l’affaire Péchier

L'ancien anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé à partir du 8 septembre devant la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, un procès exceptionnel qui doit durer deux mois et demi.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC