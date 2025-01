Montbéliard : une nouvelle formation en électroradiologie médicale à l’IFMS

Cette formation était très attendue. Le métier de manipulateur en électroradiologie médicale fait partie des métiers dits « en tension ». « Nous avons une perte d’effectifs et nous avons du mal à recruter », explique Pascal Mathis. Plusieurs facteurs l’expliquent : la baisse démographique en premier lieu. Les salariés partent en retraite. Et les besoins de la population sont aussi plus importants car la population vieillit, ce qui augmente les besoins d’examens de ce type. Les jeunes sont aussi plus mobiles qu’autrefois, cela favorise le turnover.

Laurence Gandon, directrice de l’IFMS, détaille qu’en France « l’offre est insuffisante pour faire face aux départs à la retraite ». A côté de cela, les nouveaux équipements sont nombreux. Les IRM, scanners, et autres équipements de pointe sont de plus en plus performants ; mais nécessitent des praticiens compétents pour les utiliser correctement.

Pascal Mathis abonde : dans le nord Franche-Comté, de nouveaux équipements sont en train de doter les établissements de santé. L’installation d’un nouvel IRM et d’un scanner est prévue à Montbéliard d’ici la fin de l’année. On attend aussi un scanner supplémentaire à Bavilliers ainsi qu’un nouveau « tep scan » à Trévenans. Pour donner une idée du travail que cela demande, Laurence Gandon expose qu’il faut quatre praticiens pour qu’un IRM tourne correctement. « Autant vous dire que les étudiants n’auront pas de mal à trouver du travail à la sortie, ils sont même attendus et pourront choisir une spécialité sans problème. »

Quant à la création de places de formation pour les étudiants dans ce corps de métier, « la Bourgogne-Franche-Comté était la 2e région qui avait vu la croissance la plus basse ». « Nous venons pour répondre à un besoin », appuye Laurence Gandon.